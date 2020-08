Parco Tittoni, il programma fino a metà settembre tra concerti e sagre

Parco Tittoni, il festival musicale e culturale della Brianza giunto alla sua nona edizione, propone fino a domenica 13 settembre un ricco programma di performance e musica dal vivo, incontri e cinema all’aperto, nel contesto del parco della settecentesca Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Il programma di Agosto

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, "Made in Sud. Cucina sicula".

Un weekend dedicato alla Sicilia: pasta alla norma, arancini, cannoli siciliani e vini tipici. Orari: venerdì e sabato dalle 19:30 alle 2; domenica dalle 18 alla 1. Ingresso gratuito

- Venerdì 28 agosto, Omaggio agli 883 con Max Mania Tribute Band

Una serata per rivivere gli anni Novanta e cantare insieme i più grandi successi degli 883, grazie alla performance della Max Mania tribute band. Orari: dalle 19.30 alle 2. Inizio concerto ore 21.30. Ingresso 8 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Sabato 29 agosto, "Nasty Saturday"

Un’edizione speciale del Nasty Thursday, la serata dedicata alle nuove tendenze musicali e alla voglia di stare insieme. Orari: dalle 19.30 alle 2. Ingresso gratuito, prenotazione tavolo fortemente consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

- Domenica 30 agosto, "La Foresta: Benvenuti a Twin Peaks"

Uno spettacolo visionario e romantico che unisce suoni e immagini tratti dalla celebre serie TV di David Lynch. La serata si apre con un concerto per pianoforte, che riproduce fedelmente la colonna sonora della serie composta da Angelo Badalamenti, e prosegue con una selezione musicale con il meglio della musica New Wave, Dark e Synth-Pop e Elettronica: Talking Heads e Sakamoto, Cure e Radiohead, Joy Division e Siouxie & The Banshees, John Cale e Velvet Underground, Brian Eno e Jon Hopkins.

Orari: apertura dalle 18 all’1. Inizio concerto ore 21. Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Il programma di Settembre

- Martedì 1 settembre

Orari: apertura dalle 19.30 all’1. Ingresso gratuito

- Mercoledì 2 settembrem Gian Maria Accusani in “Da grande faccio il musicista”

Gian Maria Accusani, noto fondatore e leader di gruppi come i Prozac+ e i Sick Tamburo, si presenta per la prima volta al pubblico in veste di storyteller, raccontando aneddoti ed esperienze che hanno reso unico il suo percorso musicale. Si ripercorrono le prime esperienze con The Great Complotto e Futuritmi, fino ai noti Prozac+ e Sick Tambuto, passando per viaggi musicali, scelte stilistiche, significati di alcuni brani. Uno spettacolo di narrazione che alterna brani eseguiti con chitarra e voce.

Orari: apertura dalle 19.30 all’1. Inizio concerto ore 21. Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Giovedì 3 settembre, "Nasty Thursday"

Orari: dalle 19.30 alle 2. Ingresso gratuito, prenotazione tavolo fortemente consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

- Venerdì 4 settembre, Omaggio ai Queen. Happy Birthday Freddy Mercury

Una serata dedicata a un pezzo di storia della musica con la ’39 Queen Tribute, per festeggiare allo scoccare della mezzanotte il 74esimo compleanno di Freddie. Dal 2016 la band è riconosciuta come supporter italiana ufficiale del Mercury Phoenix Trust, onlus che vede lo storico manager dei Queen, Jim Beach, nonché Brian, Roger e John impegnati nella raccolta fondi per combattere l’AIDS. Durante la serata sarà presente uno stand che raccoglierà le donazioni a favore della lotta all’AIDS e HIV.

Orari: dalle 19.30 alle 2. Inizio concerto ore 21.30. Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Sabato 5 e domenica 6 settembre, Ruggero de I Timidi in “Il Risveglio della Timidezza”

Ruggero de I Timidi torna a Parco Tittoni per il terzo Raduno Timido con tre concerti in due giornate, sabato 5 e domenica 6 settembre. Condividendo il palco con la sua “congiunta” Fabiana Incoronata Bisceglia, Ruggero riproporrà in chiave acustica tutte le sue hit più romantiche, con qualche novità. Da “Timidamente io” a “La canzone dell’estate” fino alla filosofica “Anche quest’estate si tromba dalla prossima”.

A completare l’esperienza del Raduno Timido anche la Mostra Didattica “Origine ed evoluzione dell’Universo Timido: dal Big Squirt al Lock Down” allestita all’ingresso e l’AperiTimido per sorseggiare un bicchiere di Rougero prima del concerto.

Orari: sabato dalle 19.30 alle 2.00, inizio concerto ore 21.30; domenica dalle 18.00 alla 1, inizio concerti ore 19 e 22. Ingresso 15€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Martedì 8 settembre, PJ Harvey. A Dog Called Money

Torna l’appuntamento con il cinema all’aperto: sul grande schermo PJ Harvey. A Dog Called Money (2019), celebre documentario dedicato alla musicista britannica PJ Harvey, la cui regia è firmata da Seamus Murphy. La proiezione sarà in inglese con sottotitoli in italiano.

Orari: apertura dalle 19.30 alla 1, inizio film ore 21.30. Ingresso 4 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Mercoledì 9 settembre, Cisco. Dai Modena City Ramblers alle canzoni di oggi.

Sul palco di Parco Tittoni arriva Cisco Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers (quasi un milione di copie vendute e tanti concerti indimenticabili insieme a Van Morrison, The Cranberries, Deep Purple, Primus, Manu Chao e Ska-P), artista unico che da decenni fa saltare e cantare decine di migliaia di persone, in un’alternanza fra vecchi successi, grandi classici del passato e brani del disco “Indiani e Cowboy”, pensato, scritto e suonato tra l’Emilia e il Texas.

Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00. Inizio concerto ore 21. Ingresso 16€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Giovedì 10 settembre, Nasty Thursday

Ultimo appuntamento della stagione con il Nasty Thursday, per salutare l’estate con il migliore sottofondo musicale.

Orari: dalle 19.30 alle 2. Ingresso gratuito, prenotazione tavolo fortemente consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

- Venerdì 11 settembre, The day I tried to live. Omaggio a Chris Cornell

Un omaggio al leader di Soundgarden e Audioslave prematuramente scomparso. Sul palco i Motorvision, per una interpretazione autentica e viscerale. Prima e dopo il concerto Seattle Night Playlist, la selezione musicale che ripercorre la nascita e lo sviluppo del Seattle sound degli anni Novanta.

Orari: dalle 19.30 alle 2. Inizio concerto ore 21.30. Ingresso 7€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

- Sabato 12 settembre, Legno. Sunset session

Legno è la band misteriosa nata nel 2018 che vanta centinaia di migliaia di stream ovunque e presenza fissa nelle playlist di Spotify con un sorprendente album di debutto dal titolo “Titolo album”. Progetto indipendente firmato dall’etichetta milanese Matilde Dischi, il duo ha volutamente coperto il volto con l’intento di creare un nuovo personaggio, sulla scia dei supereroi, della musica indie/pop italiana.

Orari: dalle 19.30 alle 2. Inizio concerto ore 20:30. Ingresso 10€ acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it