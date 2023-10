Siamo lieti di invitarti in questo meraviglioso evento meditativo dal titolo “Parola e Musica per raggiungere i tuoi sogni”, che si terrà sabato 18 novembre 2023 dalle ore 10 alle ore 13, presso la nostra sede di Milano in piazza Cincinnato 6, in presenza o online.

Al nostro evento parteciperanno:

- Fabrizio Caramagna, scrittore saggista ed aforista, conosciuto a livello mondiale come "ricercatore di meraviglie".

- Tania Camargo Guarnieri, violinista;

- Dr. Enrico Caruso psicologo, psicoterapeuta, e saggista.

Questa innovativa iniziativa da noi proposta è anche psicologica. in quanto cerca di delimitare gli effetti dell'ansia, dello stress o dei pensieri depressivi.Nel nostro programma, ci sarà la lettura di alcuni aforismi di Fabrizio Caramagna, e a seguire ci sanno delle meditazioni sulla base delle musiche di Tania Camargo Guarnieri. Per ogni passaggio ci sarà lo spazio per condividere il vissuto emozionale.La lettura completa del testo sarà utile per ultimare il percorso meditativo attraverso gli aforismi, che potremmo definire “Reading-Mindfulness”.

Lo scopo dell’evento è di offrire uno spazio di riflessione sul tema del sogno e del desiderio, quale anticamera di una realtà soddisfacente.

In chiave psicologica la condivisione permetterà di "elaborare" gli effetti emozionali e traumatici che bloccano la mente, per poi poter riprendere i propri sogni affidandoci alla bellezza della vita.

Le armonie musicali di Tania Camargo Guarnieri coinvolgeranno l'immaginario, immettendo energia positiva nella mente, nel corpo e nel cuore.

Quindi ti aspettiamo per farti provare l’esperienza di poter toccare il cielo con un dito



L’intento del nostro evento sarà quello di fornire i presupposti per imparare a riequilibrare il corpo e l’energia psichica, modificando il negativo in positivo.