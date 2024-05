Parole in viaggio a Milano. Colombia, realismo magico nel paese della bellezza

Ti aspettiamo mercoledì 8 maggio per scoprire la Colombia, un Paese dalle molte anime, tra le emozionanti note caraibiche e le vette innevate delle Ande.

Insieme a Savino Pellerano e Gioanni Conte viaggeremo nella Terra della leggenda dell'El Dorado, scoprendone la ricca biodiversità di habitat e specie animali, i numerosi siti Patrimonio Unesco e soprattutto la vivace multiculturalità di genti e tradizioni, che pervade le arti, l'architettura e il folklore.

Con loro percorreremo le regioni di questo "continente in un solo Paese", attraverso alcuni itinerari, che ad ogni angolo rivelano una magia nascosta.

In dialogo con

Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia

Savino Pellerano, Esperto Kel 12

GiovanniConte, Esperto Kel 12

Interverrà

Melany Quinones Valero, ProColombia Italia

In collaborazione con ProColombia

Sponsor tecnico Europ Assistance

?Per partecipare in presenza, a Palazzo Castiglioni (Corso Venezia, 47 - Milano) contattaci a serate@kel12.com



