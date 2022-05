La mostra “Le parole per dirtelo”, concepita e curata da Andrea Dall’Olio, si terra? nello spazio di viale Monza 106, nel quartiere di NoLo, e vedra? esposti 28 quadri ispirati dalla forza delle parole.

“Dopo due anni di distanza e di silenzio, di assenza di contatto, visto come una fonte di pericolo, riscopriamo dei nuovi modi piu? antichi di accarezzarci coi pensieri, e abbracciarci con le parole.” Andrea Dall’Olio e? partito da questo concetto per creare dei quadri che attraverso le associazioni di texture, di materiali e di colori, ponessero l’accento visivamente su dei simboli cuneiformi, come le lettere, e ne esaltassero il significato.