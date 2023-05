"Basket For Kids", a CityLife lo sport incontra la beneficenza

Prezzo non disponibile

Sabato 6 e domenica 7 maggio nel cuore di Citylife torna Basket for Kids, l’evento benefico organizzato dal Comitato Maria Letizia Verga e con il patrocinio di Comune di Milano, città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia.

L'evento

Se i numeri della scorsa edizione hanno superato le aspettative - oltre 1.780 partecipanti under 16 e 14.350 canestri realizzati - quest'anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: raddoppiare il totale raccolto grazie ad un campo gara più grande, così come una maggiore disponibilità di slot per partecipare.

La manifestazione quest’anno è all’interno del palinsesto di Civil Week, l’evento diffuso dedicato ai progetti di sostenibilità e cittadinanza attiva.

Nel 2022 i giovanissimi basket lovers di Milano hanno dimostrato che l’unione fa la forza rispondendo subito al nostro primo appello, ma con l’edizione 2023 potranno dimostrare che fare la differenza è possibile, mettendosi nuovamente in gioco sul campo, ancora più numerosi.

Più canestri, più fondi raccolti

Semplicemente partecipando, i ragazzi e le ragazze potranno dare concretamente il loro contributo, perché più canestri verranno totalizzati nella due giorni e più fondi saranno raccolti. Questo grazie ai numerosi partner sostenitori che hanno confermato le loro adesioni.

Quest’anno Basket for Kids supporta il progetto “Grande”, lanciato pochi giorni fa proprio dal Comitato Maria Letizia Verga: un investimento previsto di 15 milioni di euro con un ampliamento di 5.880 mq della struttura attuale, altri 17 posti letto di degenza (per abbattere le liste d’attesa), 9 ambulatori, spazi di ricerca e ambienti dedicati alle attività psicosociali.

Chi può partecipare

Alla due giorni sportiva possono partecipare squadre giovanili, appassionati o semplici curiosi, tutti chiamati a superare il record di 14.350 canestri della scorsa stagione. Questa volta avranno a disposizione un intero campo da basket allestito nel centro di piazza Tre Torri, oggi uno degli hub cittadini più frequentati dagli under 16.

In queste due giornate di sport e solidarietà non mancheranno le presenze degli amici del Comitato, dai volti noti del basket e dello sport fino a quelli della musica e dello spettacolo, pronti ad intrattenere e animare la maratona di tiri a canestro.

Gli show previsti

Oltre al sostegno del basket milanese con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano,?Urania Basket Milano,?Sanga Milano, GEAS?e?Basket Femminile Milano, l’evento ha già in programma numerosi show che animeranno le due giornate, dalla lezione di schiacciata a canestro del dinamico duo di cestisti acrobatici Space Jumpers fino alla performance della dance crew tutta al femminile B.Crew e al DJ set con ospiti d’eccezione come Nicola Vitiello e Gianluca Gazzoli di Radio Deejay.

Come partecipare

Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: squadra o single player. È possibile iscrivere la propria squadra o partecipare individualmente su www.basketforkids.com.