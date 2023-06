Party dei Cuccioli: un evento esclusivo nel Pet store di Milano in Via Certosa, 36

L’arrivo di un cucciolo o di un gattino è un momento speciale e significativo per ogni membro della famiglia, soprattutto per i più piccoli: per questo, Arcaplanet ha organizzato un evento unico dedicato a tutta la community, orientato alla relazione tra cuccioli e bambini, che si terrà a Milano nel Pet store di Via Certosa, 36 il 15 giugno!

Party dei Cuccioli by Arcaplanet in Via Certosa a Milano: cosa sapere e come partecipare

In concomitanza con il lancio di Storie di Cuccioli, il programma dedicato ai clienti Arcacard che hanno appena adottato un piccolo pet, Arcaplanet ha organizzato il “Party dei Cuccioli by Arcaplanet”, l’evento ludico-formativo per scoprire il magico rapporto tra cuccioli e bambini, che si terrà il 15 giugno nel punto vendita di Milano Certosa, 36.

Un pomeriggio intenso, scandito da numerose attività e momenti di interazione e giochi di gruppo, divisi per fasce d’età:

Dalle 15.00 alle 16.00 per i bambini della fascia 6-8 anni;

Dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini della fascia 8-10 anni.

Sarà un momento davvero speciale, a cui parteciperanno i Medici Veterinari Arcaplanet e il team di professionisti di ArgentoVivo Academy, che aiuteranno i bambini e i Pet parent a scoprire il magico mondo dei cuccioli.

Per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di farsi scattare una simpatica foto ricordo in formato polaroid, e non mancheranno tanti gadget e il momento merenda, per concedere ai bimbi una gustosa e piacevole pausa.

Come partecipare? Basta iscriversi all’evento, compilando questo form.

Storie di Cuccioli: il programma dedicato ai clienti Arcacard

Storie di Cuccioli è il programma dedicato ai clienti Arcacard che hanno adottato un cucciolo o un gattino ed è pensato per accompagnare il piccolo pet nel suo primo ed emozionante anno di vita.

Tutti coloro che hanno un cucciolo o un gattino di età inferiore ai 12 mesi possono unirsi al programma nei Pet store Arcaplanet: riceveranno uno sconto del 50% sulla prima pappa*, del 20% sulle lettiere* e sugli accessori e molto altro. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata.

*di brand selezionati