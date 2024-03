pasqua a milano dall’alto: salita in torre branca offerta, aperitivo e dj al justme

Giovedì 28 e Venerdì 29 marzo: sali sulla Torre Branca Milano e immergiti nell’incantevole panorama di Milano e del Just! Un’esperienza unica ti attende in cima a uno dei luoghi più iconici della città.



Concediti un momento di pace e contemplazione mentre il panorama si apre dinanzi a te, offrendoti una prospettiva magica e suggestiva.



Torre Branca Milano

diventa il tuo balcone privilegiato per godere appieno della bellezza della città. Porta con te amici e familiari per condividere insieme questo momento speciale o regalati un momento di introspezione e riflessione, ammirando la città.



Aperitivo Esclusivo: Gusto e Raffinatezza



L’esperienza culinaria continua con un aperitivo esclusivo, pensato per soddisfare i palati più raffinati. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare prelibatezze gastronomiche preparate con ingredienti di alta qualità, il tutto mentre godono della compagnia degli altri partecipanti e dell’atmosfera unica della Torre Branca.



DJ Set nel Cuore di Parco Sempione: Ritmo e Divertimento



La serata raggiunge il suo apice con un coinvolgente DJ set nel cuore di Parco Sempione. La musica avvolge l’aria, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente che permette ai partecipanti di ballare e divertirsi sotto le stelle, con la spettacolare vista della città di Milano come sfondo.



Esclusiva Lista Eventi Milano – posti limitati

Quanto costa partecipare? 15€ a persona (promo speciale sconto 25%) con ingresso dalle h 19.30 alle 21.30 che comprende:



1 drink + Royal buffet

1 biglietto gratuito per salire sulla Torre Branca Milano e ammirare lo skyline milanese ad oltre 100 metri di altezza



Per accessi dopo le 21.30 il pacchetto passa a 20 euro.



Aperitivo fino alle ore 22.00, con possibilità di salire sulla Torre Branca fino a mezzanotte



Party con dj set fino alle 5 del mattino.



E’ obbligatorio un abbigliamento curato, adeguato all’evento e al locale.



Se siete un gruppo numeroso (almeno 10 persone), manda una mail a info@eventimilano.it per richiedere un tavolo di appoggio dedicato.



La prenotazione è gratuita e vi permetterà di essere inseriti in lista Eventi Milano. Il pagamento avviene in cassa all’ingresso del locale.



