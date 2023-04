Pasqua all'Ippodromo: animazioni, aree gioco e caccia alle uova

Il pomeriggio di Pasqua all’Ippodromo Snai San Siro? Una buona idea. Domenica 9 l’impianto del galoppo di piazzale dello Sport 16 a Milano apre i cancelli organizzando una festa per i bambini e le famiglie dalle ore 15, mentre in pista è in programma la 3^ giornata stagionale di galoppo con la prima corsa alle 15:10.

L’ingresso, a pagamento (5 euro a famiglia – 3 euro singolo – gratuito per minori e portatori di handicap più un accompagnatore), è dalle ore 12:30 fino alle 19 con la possibilità di partecipare a tutte le attività ludiche e di intrattenimento e di pranzare o sorseggiare un aperitivo a bordo pista.

Nell’Area Kids, recintata e in piena sicurezza, lo staff di animatori ha in programma le attività di gruppo nello spazio verde con l’allestimento di un campo giochi, mentre al coperto sono dislocati i giochi da tavolo e i giochi in legno giganti. E poi la piscina con le palline di plastica colorate e i laboratori per disegnare.

Non solo. Sono previsti gli spettacoli con le bolle di sapone, il momento musicale con la baby-dance e anche la postazione per i glitter tattoo. Ma l’attività più importante e divertente è la ‘Caccia alle uova di Pasqua’: una caccia al tesoro in cui gli animatori aiuteranno i bambini a scovare le uova al cioccolato, offerte dall’azienda Zaini di Milano, e nascoste nelle diverse aree dell’ippodromo. Nell’area della fontana, difronte all’ingresso, sono pronti i ponies per il ‘Battesimo della sella’ per i bambini tra i 3 e i 13 anni che, con gli istruttori del CIL (Centro Ippico Lombardo di Milano), potranno fare un breve tour dell’ippodromo. Insomma un pomeriggio diverso dagli altri, in mezzo alla natura del Parco Botanico dell’ippodromo e sotto lo sguardo severo del Cavallo di Leonardo, una delle statue equestri più grandi al mondo!

In pista, invece, le emozioni della 3^ giornata di galoppo. Sono sette le corse in programma a partire dalle ore 15:10, con particolare attenzione per quelle sulla distanza di 1.600 metri su pista grande, il Premio Seregno e il Premio Gardone. Il primo vede cimentarsi i cavalli femmina di 3 anni, mentre per il Gardone la prova è valida per i cavalli maschi e castroni di 3 anni.