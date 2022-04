Pic nic all'aria aperta e una speciale caccia al tesoro per Pasquetta

Lunedì 18 aprile, in occasione di Pasquetta, BAM – Biblioteca degli Alberi organizza una giornata open air ricca di proposte gratuite per bambini, ragazzi e famiglie, caratterizzata da format inclusivi tipici del palinsesto culturale del Parco e realizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, Campagna Amica e Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza.

La giornata di festa, ideata all’interno del programma di BAM, offre a tutti l’opportunità di festeggiare il tradizionale Lunedì dell’Angelo con attività all’aperto: un’imperdibile Caccia al Tesoro Botanica itinerante tra i prati del parco, workshop didattici e il consueto pic-nic sull’erba.

Il programma

A partire dalle ore 9 e fino alle ore 19 i viali di BAM ospitano un Grande Mercato sostenibile con prodotti a filiera, corta e controllata. A questo si affiancano i 6 laboratori per bambini organizzati in collaborazione con le fattorie didattiche di Coldiretti, alla scoperta dei sapori e della biodiversità della Natura.

Segue il tradizionale picnic di Pasquetta con Picnic in the Park, per gustare un pranzo nella tranquillità dei prati del Parco, con una proposta enogastronomica curata, sostenibile e a KM0.

Inoltre, dopo il suo recente ingresso nel network dei Grandi Giardini Italiani, BAM prende parte al grande appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani: l’evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito a BAM che avviene in simultanea in oltre 30 Giardini del network nazionale.

Un percorso itinerante nel Parco, alla scoperta dei simboli e segreti di BAM, che vedrà bambini, ragazzi e famiglie impegnati nella risoluzione di prove, indovinelli, attività di sperimentazione e giochi, in collaborazione con Dramatrà, che ne animerà le diverse tappe per arrivare a raggiungere lo Scrigno del Tesoro.

La partecipazione è gratuita e sono previsti due turni, il primo dalle ore 11 alle ore 12, il secondo dalle ore 14.30 alle 15.30.