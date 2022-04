Pasquetta d'Italia al Fellini di Pogliano

Per chi resta a casa nel week end di Pasqua, lunedì 18 aprile al Fellini di Pogliano Milanese è attesto l'evento battezzato Pasquetta d'italia.

L'iniziativa riparte dopo il periodo di chiusura dovuta alla pandemia, infatti per due anni non si è potuto svolgere. Grazie agli ampi spazi di cui dispone il Fellini, l'evento sarà un contenitore di avvenimenti non solo musicali, ma anche gastronomici che si susseguiranno durante tutto il giorno.

(La locandina dell'evento)

La location è stata scelta per l'attenzione e la professionalità mostrata nel tempo nel settore finger food, ma soprattutto nell'organizzazione del 'buffet a isole'”, dove si può trovare di tutto, dalle sfiziosità ai primi caldi, allo show-cooking, fino alla pasticceria per i più golosi.

Tra il brunch di mezzogiorno e l'aperitivo serale si alterneranno diverse sale con generi musicali differenti, che vanno dalla discomusic al latino fino ad una sala dedicata al karaoke per i cantanti allo sbaraglio. L'organizzatore e ideatore dell'evento, Marcello Patrono, si è avvalso della collaborazione di molti volti noti del mondo della notte di Milano, professionisti del settore e leader nel proprio campo, come Sabry latino per la parte musica latina, Roberto Mele e Aurora Tudda per i corsi di bachata, Maury per i corsi di salsa e Marta Mignone per le lezioni di fusion kiz. Il il tutto con la regia musicale del dj Matteo Polito.

La parte disco music è affidata al vocalist dj Luigi Carelli, la zona revival al dj Frank Pulizzi e infine la sala karaoke a Jonny Gasolio. Ci sarà anche spazio per la bellezza e la moda con le sfilate a bordo piscina affidate all'accurata direzione artistica di Anna Focone. Ci sono tutti gli ingredienti per una giornata diversa dal solito, divertente e sotto tanti aspetti. Per informazioni +393491888398.