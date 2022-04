Pasquetta a Villa Arconati con una caccia al tesoro per i bambini

In occasione di Pasquetta, la bellissima Villa Arconati apre le sue porte al pubblico con tante attività e modi sempre diversi per passare una giornata unica tra arte, natura e cultura.

Tra stanze e mostre

L'apertura permette di visitare il Giardino monumentale, le sale del Palazzo e la personale di arte contemporanea di Angela Lyn On the Edge of Time. In un viaggio cumulativo attraverso 25 sale, le installazioni site-specific di Angela Lyn intrecciano il passato con il presente della Villa, smontando sottilmente le nostre percezioni lineari di tempo e luogo. Attraverso la ricostruzione poetica di narrazioni storiche e personali, Angela Lyn rianima lo spazio consumato dal tempo, punteggiandolo con questioni umane esistenziali che riguardano il nostro futuro.

La caccia al tesoro

Per i bambini è invece prevista una caccia al tesoro, un'occasione imperdibile per scoprire le meraviglie botaniche e artistiche del Giardino storico di Villa Arconati-FAR attraverso un'avventura a suon di enigmi e indovinelli.

La Caccia al Tesoro Botanico è totalmente gratuita per i piccoli partecipanti.

Gli accompagnatori (adulti o ragazzi da 11 a 17 anni) potranno accedere alla Villa e al Giardino acquistando il biglietto di ingresso, con visita libera o guidata, o l'abbonamento stagionale FAR Pass.