La passeggiata a Milano che racconta la sostenibilità

Domenica 13 marzo, in occasione di Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione, in scena al Teatro Studio Melato fino al 27 marzo, si svolgerà l'incontro itinerante Walk_Talk | Passeggiata BAM - Città sostenibile.

La passeggiata

La passeggiata sarà un vero e proprio attraversamento cittadino per parlare di sostenibilità civica, ambientale e infrastrutturale, osservando da vicino il cambiamento e lo sviluppo urbano della città, ma anche per ammirare il ricchissimo patrimonio vegetale della Biblioteca degli Alberi, un giardino botanico contemporaneo che custodisce più di 100 specie botaniche, oltre 500 alberi e 135.000 piante tra erbacee, aromatiche, acquatiche e siepi, con la partecipazione dell'ensamble lacasadargilla.

L'evento è realizzato in collaborazione con BAM-Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella.

Il ritrovo è previsto alle ore 10.30 al Piccolo Teatro Strehler. Adesione gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato.