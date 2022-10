A Villa Arconati una speciale passeggiata con i pony

Domenica 9 ottobre a Villa Arconati si terrà un momento magico per i bimbi in visita al Giardino della Villa: i più piccoli potranno, infatti, partecipare ad una bellissima passeggiata sui pony organizzata apposta per loro da FAR in collaborazione con gli operatori dell’Associazione Ippica Le Groane.

Le attività

L’attività, aperta ai bimbi e ragazzi da 3 a 10 anni d’età, consisterà in un circuito realizzato in piena sicurezza – cintato ed accompagnato dagli operatori – che porterà i giovani ospiti alla scoperta di una porzione del Giardino di Villa Arconati con uno dei passatempi che vivevano anche i giovani rampolli dell’aristocrazia milanese.

Un modo unico per i bambini di scoprire un’attività antica a contatto con la natura e gli animali.

Informazioni utili

Le attività sono a donazione libera, previo acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati (i bambini fino a 10 anni d’età entrano gratuitamente alla Villa)

Per informazioni: info@fondazioneaugustorancilio.com