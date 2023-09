Patonaz - franklyn dzingai & wilfred timire

Osart Gallery è lieta di presentare la doppia personale di Franklyn Dzingai (Kwekwe, 1988) e Wilfred Timire (Harare, 1989), dal titolo PATONAZ (In the City), che segna il ritorno dei due artisti dello Zimbabwe negli spazi della galleria milanese. Dopo il successo ottenuto nella collettiva SHANDUKO (2022), i due artisti tornano con una nuova serie di opere che gravita attorno al tema della vita in città, nella fattispecie Harare, dove entrambi vivono e lavorano, e dei suoi abitanti. Gli spazi della galleria diventano quindi un'estensione simbolica delle strade e degli interni della capitale, ricca di stimoli e contraddizioni, dividendosi tra sentimenti e atteggiamenti in netto contrasto che raccontano delle attività quotidiane, delle speranze, difficoltà, sogni di riscatto sociale e vibrazioni di un popolo che sussiste e coesiste in equilibrio perfetto tra rispetto della tradizione e costruzione del futuro.



Opening: 21 settembre dalle 18:30 alle 20:30