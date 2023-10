Peak Mytikas: una performance di otto ore

4 e 11 novembre 2023

dalle ore 14.00 alle ore 22.00

PEAK MYTIKAS (ON THE TOP OF MOUNT OLYMPUS)

UNA PERFORMANCE DI 8 ORE





Ideazione e regia: Jan Fabre

Testo: Johan de Boose

Musiche: Alma Auer

Drammaturgia: Miet Martens

Disegno luci: Wout Janssens

Coreografie: Jan Fabre & Ivana Jozic

Performers Alma Auer, Annabelle Chambon, Anny Czupper, Cédric Charron, Conor Doherty, Gustav Koenigs, Irene Urciuoli, Ivana Jozic, Matteo Franco, Pietro Quadrino and Stella Höttler

Drammaturgo ospite: Sylvia Solakidi

Costumi: Kasia Mielczarek

Mantelli in velluto realizzati da Aravinda Rodenburg Bespoke Tailor

Tecnico del suono: Sam Geerts

Tecnico: Kevin Deckers

Business management e titoli: Joost Claes

Ufficio stampa e comunicazione: Sophie Lukersmith

Fotografie: Hanna Auer



Gestione della tournée internazionale: Aldo Grompone



Coprodotto da Perpodium, con il supporto del Governo Federale Belga.



Con i più sinceri ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea Generale di Troubleyn/Jan Fabre vzw



“Troubleyn/Jan Fabre riceve sovvenzioni dal Ministero della Cultura della Comunità fiamminga e della Città di Anversa”.





La vetta più alta del Monte Olimpo si chiama Mytikas. Una parola greca per Naso. Poiché gli dei vivono su quella montagna, il Naso è il naso di tutti gli dei. Godono degli odori che provengono dagli umani, che vivono nella valle, sulla terra. Gli umani sacrificano erbe, animali e altri esseri umani. Forgiano armi e fanno la guerra. Odori di guerra, odori di morte, odori d’amore. Gli dei godono della fragranza del mondo.



Il nostro ospite è l’adorabile dio fluido di genere: Dioniso. Ci introducono nel mondo dei rave. Celebrano tutte le cose umane: amore, pace, unità e rispetto, brevemente p.l.u.r., ma anche il contrario: odio, lotta, disarmonia e disprezzo. In questo spettacolo, tutto è possibile: la realizzazione di sogni incantevoli e dolore vizioso, di amore allegro e dolore orribile. Lo spettacolo è una catarsi, una purificazione: affronta il peggio e sii purificato.



La vita e la morte sono intercambiabili. Vecchi eroi morti appaiono e fanno rivivere le loro vite. Edipo, per esempio, il re tragico che uccise suo padre e sposò sua madre, lui che cercò di sfuggire al suo destino e invece lo abbracciò, lui che si è cavato gli occhi perché non voleva più vedere il mondo. Ma è davvero cieco? O è solo un codardo come tutti noi? E sua figlia Antigone, la prima donna che ha osato dire di no al potere della politica e della guerra, la prima anarchica della storia, come guarda il nostro mondo?



Dai tempi antichi appare un altro anarchico Prometeo, l’uomo che osò scalare il Mytikas e insultò gli dei rubando le frecce del fulmine e donandole ai mortali. Colui che voleva liberare l’umanità e per questo ha pagato un prezzo terribile. Qual è il suo messaggio per noi, dopo tutti quei secoli di tormenti?



Peak Mytikas (On the top of Mount Olympus) è uno spettacolo pieno di colori e odori, pieno di morte e desiderio, una festa sull’orlo della tomba, una celebrazione della bellezza e della passione, mentre il mondo si avvia verso la sua fine. Ma allo stesso tempo è un gioco rituale, che ci costringe a pensare al futuro.



I testi sono stati scritti da Johan De Boose, autore di Belgian rules/Belgium Rules. La musica è composta ed eseguita dal vivo sul palco da Alma Auer. 11 artisti di talento (attori, ballerini e musicisti) si uniranno a Jan Fabre in questo rave mitologico di 8 ore.



Maggiori informazioni e versione in inglese su www.troubleyn.be