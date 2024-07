Più di mille alla pedalata notturna (con pioggia) da Milano ad Arona

Più di mille persone hanno partecipato alla pedalata notturna di 100 chilometri da Milano ad Arona, seconda tappa del tour. Un corteo di persone entusiaste per un'esperienza sicuramente elettrizzante e insolita, quest'anno anche bagnata dalla pioggia. I partecipanti si sono radunati a partire dalle 9 di sabato sera ai giardini pubblici. L'incolonnamento è iniziato intorno alle 11.30, poi a mezzanotte la partenza: la carovana è stata scortata fino a Porta Genova dalla polizia locale, sostando in piazza del Duomo per una serie di foto ricordo con la cattedrale.

Il programma prevedeva un percorso lungo l'Alzaia Naviglio Grande e il Ticino, con tre ristori intermedi e la colazione finale ad Arona, sul Lago Maggiore. La carovana è stata costantemente scortata dall'assistenza meccanica (di Witoor e La Stazione delle Biciclette) e dall'assistenza medica.

I ristori erano posizionati al 27° chilometro ad Abbiategrasso (presso Palazzo Stampa, grazie all'Antica Posteria Invernizzi), al 50° chilometro a Turbigo (presso il Bellavita) e al 70° chilometro a Somma Lombardo (alla Canottieri 6, alla Diga del Panperduto). Tante ore in sella per affrontare gli effettivi 90 chilometri, superati grazie soprattutto al fascino della pedalata al buio e al sentirsi parte di un evento unico.

La seconda parte del percorso è stata colpita dal maltempo ma, alla fine, la maggior parte dei partecipanti ha terminato la pedalata ad Arona. I primi arrivi si sono registrati intorno alle 4 del mattino, gli ultimi verso le 8. Si poteva partecipare con qualunque bicicletta, dalle bici da corsa ai tandem, dalle mountain bikes alle e-bike. Alta la presenza femminile: circa il 22%.