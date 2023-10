Pensare e/o sognare: percorsi tra arte e alchimia

Lo Spazio ARB in collaborazione con l'Associazione Culturale La Ginestra e l'Archivio Rachele Bianchi , è lieto di presentare una serie di tre conferenze intriganti curate dalla storica dell'arte Anna Torterolo. Questi incontri affronteranno i temi dell'esoterismo, dello spiritualismo e dell'alchimia nell'arte, argomenti che hanno sempre suscitato grande interesse nel pubblico.



Primo Appuntamento: Mercoledì 4 ottobre alle 18.00



Rinascimento Magico: Polifilo, Bosch, Leonardo e il Parmigianino - La Tradizione Ermetica nel Cinquecento



Secondo Appuntamento: Mercoledì 11 ottobre alle 18.00

Spiritualismo e la Rivoluzione nel Secondo Ottocento - Contro il Deserto Positivista



Terzo Appuntamento: Mercoledì 18 ottobre alle 18.00

Stravaganti Alambicchi - L'Alchimia nel Mondo dei Surrealisti



Questi incontri esploreranno il legame tra l'esoterismo e l'arte, dal Rinascimento ai Surrealisti e all'Arte Povera, mostrando come l'arte abbia spesso cercato di recuperare le saggezze di altre dimensioni. Dall'arte bizantina a Leonardo, da Parmigianino a Blake, e persino attraverso i maestri surrealisti come Ernst, Dalì e Marcel Duchamp, scopriremo il fascino di queste influenze.



Costo: 12 euro a incontro

Prenotazione Obbligatoria: scrivere a arteculturalaginestra@gmail.com fino a esaurimento posti.



Gallery

Un'opportunità unica per esplorare l'arte da una prospettiva affascinante e approfondire la sua connessione con l'esoterismo. Non perdete queste stimolanti conferenze che apriranno nuove vie di comprensione nell'arte e nella cultura.