Sabato 16 aprile 2022 alle ore 17,30 si inaugura la doppia mostra personale di Ilenia Geremia e Gianmarco Trezzi " PENSIERI CONNESSI”: presso la galleria Click Art in via Dall’Occo 1 nel centro storico di Cormano (MI), tra corti e cortili del 1600Ilenia Geremia è una giovane e promettente artista nata nel 2003, che frequenta la 5° liceo artistico Fausto Melotti di Cantù. Appassionata di fotografia, sperimenta materiali come creta, legno, gesso e assembla sculture in metallo. Si affaccia ora nel mondo dell’arte e il suo obiettivo è quello di confrontarsi con nuovi artisti, mentre la sua aspirazione è quella di diventare arte terapeuta e modellazione dell’oro, proprio per questo a settembre si iscriverà all’accademia di Brera a Milano. Siamo sicuri che Ilenia riuscirà nel suo intento e nei suoi progetti. In questa mostra Ilenia ci presenta alcuni suoi lavori eseguiti ad acquerello e pittura con tecnica mista, oltre ad alcune sculture utilizzando svariati materiali. Gianmarco Trezzi, anche lui giovane artista, nato nel 2001 e diplomato al liceo artistico, studia Design a Milano, tra i suoi progetti futuri, c’è il desiderio di realizzare la direzione artistica di progetti musicali. In questa mostra Gianmarco ci presenta alcuni dei suoi dipinti eseguiti ad olio e acrilico, e alcuni lavori in digital painting