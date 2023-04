Sabato 29 aprile 2023, A partire dalle 17.30, presso il Centro Culturale Artistico Click Art, verrà inaugurata la mostra collettiva della durata di tredici giorni, dal titolo: “PENSIERO – GESTO – ASTRAZIONE”

5° edizione della mostra collettiva “Pensiero – Gesto – Astrazione” un titolo semplice, ma che fin da subito rende ben chiari gli intenti.

Le opere esposte prenderanno in esame la pittura, la fotografia e la grafica

Si tratta dunque di una sfida espressiva, quella di dare forza ed equilibrio a lavori che portino ad elaborare ognuno con la propria tecnica, il pensiero, il gesto, e l’astrazione. Cosa si nasconde dentro al pensiero di un’artista? Quale gesto pittorico si impone sulla tela? Fino a che punto può arrivare l’astrazione? Questa è la sfida che vogliamo lanciare con la 5° edizione della mostra collettiva “pensiero – gesto – astrazione”, dove ogni artista, potrà illustrare il proprio lavoro, raccontandoci il momento in cui scaturisce la fantasia. Siamo curiosi di vedere quali potranno essere i risultati ottenuti e quale sarà la risposta del pubblico, che nelle scorse edizioni, è sempre stato attento e generoso. Sono molte emozioni, ogni artista porterà in campo le proprie specifiche emozioni, ognuno con il proprio modo di esprimersi e cimentarsi nei propri lavori. Emozioni diverse, che almeno per una volta, potranno coesistere assieme senza intoppi e dicotomie.



