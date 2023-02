"Per favore ruba un po' più in là" tratto da "Non tutti i ladri vengono per nuocere" di Dario Fo.



Regia di Omar Mohamed. Con Paola Saccoman, Lara Panighetti, Katia Calati, Adriano Martinez, Alberto Guerrasio, Alessandro Audino e Ivan Andreello



Produzione G.O.S.T. A.P.S.



Sinossi: Il problema non è svaligiare una casa, il problema è svaligiare la casa giusta e avere un “palo” che sappia fare il suo mestiere. Ma anche per quello ci vuol talento. Se poi in quella casa, invece di essere disabitata, c’è un via vai di coppie fedifraghe, la miscela alchemica è perfetta per innestare il più

efficace degli schemi drammaturgici rendendo la commedia sintesi e vera espressione del gioco

teatrale.



Questo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale VeniTE A TROvarci.

Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto 10€ (under 18, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.)

• abbonamento FULL 7 spettacoli 70€

• abbonamento SMART 4 spettacoli a scelta 44€



Per informazioni ed acquisto biglietti inviare una mail a info@teatrogost.it