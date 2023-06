Per la prima volta la corvetta elettrica mussini all’idroscalo di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

EBS - Electric Boat Show è un evento imperdibile per gli appassionati della mobilità elettrica sull’acqua. Si tratta della prima manifestazione dedicata interamente alla filiera della navigazione 100% elettrica, che rappresenterà le eccellenze del mercato a livello nazionale e internazionale. All'evento, che si terrà all'Idroscalo di Milano, parteciperà per la prima volta anche lo storico cantiere ligure Giorgio Mussini, in collaborazione con E4Boat, con il modello Corvetta 24 motorizzata elettrica. “Dopo averla presentata al Salone Nautico di Genova, siamo fieri di portare la nostra Corvetta 24 Elettrica a Milano, all’Idroscalo, per mostrarla al grande pubblico cittadino direttamente nei luoghi dove è abituato a essere a contatto con l’acqua e con la natura”, commenta Emanuela Bertullo, responsabile marketing della nostra azienda. Electric Boat Show ospiterà convegni, dimostrazioni, test e si potranno provare le migliori soluzioni per navigare con imbarcazioni elettriche. L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo della navigazione elettrica in tutti i suoi aspetti, dai laghi ai fiumi fino ai laghetti artificiali. “Il nostro orgoglio”, commenta sempre Emanuela, “è quello di essere riusciti a realizzare una barca elettrica dalle ottime prestazioni senza snaturare o modificare lo scafo di uno dei nostri modelli più iconici. È una delle imbarcazioni tipiche di Portofino, tra le più belle ed eleganti, speriamo per questo che possa essere apprezzata anche dai visitatori di Electric Boat Show, in un contesto acquatico particolare come quello dell’Idroscalo”. Per Mussini partecipare a questo appuntamento, e incontrare un pubblico attento all’aspetto della sostenibilità ambientale, sarà un’esperienza nuova e stimolante. L’azienda vuole guardare al futuro anche nell’interpretazione moderna delle sue barche di maggior successo e affrontare la sfida di nuove tecnologie di movimento, come il motore elettrico. EBS - Electric Boat Show 12-13-14 maggio 2023 Dalle 9:30 alle 18:00 presso La Torre e il Palco dell’Idroscalo di Milano La Corvetta 24 Velocità, stabilità e sicurezza anche in condizioni di mare impegnative. Espressione di quella eleganza e raffinatezza che da sempre contraddistinguono le imbarcazioni costruite dal nostro cantiere, la Corvetta 24 è una barca per tutti, famiglie, coppie o amici che vogliono passare la propria estate su una barca diventata ormai iconica di Portofino ed espressione della dolce vita contemporanea. • Le foto della barca: https://bit.ly/3wmzrM7 • Altre informazioni utili sulla Corvetta 24: ◦ Mussini e E4Boat insieme per la Corvetta elettrica ◦ SEASE di Loro Piana sulla Corvetta elettrica ◦ La prima volta sulla Corvetta elettrica: un silenzio emozionante L’azienda Mussini Giorgio S.r.l. Un’impresa familiare fin dal 1949, con il cuore nella tradizione e la mente nel futuro. La nostra passione sono le imbarcazioni raffinate, maneggevoli e confortevoli. Dalla lancia in legno Utility Portofino, ispirata alle lance di tipo inglese, all’ammiraglia Paraggina, modello evoluto per navigare più a lungo nel massimo comfort, la nostra firma è sempre riconoscibile: eleganza delle linee, manovrabilità ed ergonomia nella costruzione, qualità delle finiture.