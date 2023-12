Per non dimenticare leone

Troppo spesso, negli ultimi anni, siamo spettatori impotenti di molteplici maltrattamenti nei confronti degli animali; detenzioni forzate, mancate cure mediche e addirittura, vere e proprie violenze sull’essere animale.

Il gatto Leone ad Angri, barbaramente scuoiato vivo, ha sollevato un grande sdegno sociale, ma non è stato un episodio solitario,purtroppo.

Assistiamo ad un’ escalation di aggressività e di maltrattamenti di cui l’essere umano è

l’artefice. Naturalmente le piccole vittime non possono difendersi, né denunciare il colpevole, ma tutti questi episodi evidenziano quanto l’essere umano stia perdendo il suo lato “umano”.

I telegiornali riportano a fatica tali notizie, ma sui social resta l’eco e lo sdegno per questi raccapriccianti atti di vera e propria malvagità.

Senza una legge che tuteli gli animali da maltrattamenti, gli animali di affezione e di compagnia, cosa può essere fatto? A giugno era stata discussa una proposta di legge, che mirava a rafforzare la normativa sulla protezione degli animali di affezione e di compagnia, ma è rimasta solo una “proposta”.

Eppure sembra che vi sia una vera urgenza di fronte a questi episodi; come è

possibile che non ci si occupi di tutelare chi ci regala affetto e compagnia

incondizionatamente? La priorità del Governo non può essere solo quella dell’abbattimento

di orsi o il divieto di utilizzo di termini come hamburger o cotolette per alimenti vegetali.

Ecco che, dai social emerge il bisogno di non dimenticare, di riconoscere tale problema dilagante come prioritario, e sorge la necessità di sensibilizzare maggiormentel’opinione pubblica, ma soprattutto, le Istituzioni.

Leone diventa quindi un simbolo e con lui, tutti gli animali maltrattati.

Tutti coloro che credono vivamente nel rispetto della vita, non si riconoscono negli abusi, nella crudeltà verso gli animali verso i quali non si sentono esseri superiori, ma sono anzi grati dell’ amore che ricevono da essi, vogliono gridare il loro NO ad altri casi come quello di Leone o di quel gattino appena ucciso in Sicilia.

Vogliono ribellarsi a queste barbarie e si stringeranno in un corteo pacifico che si

terrà il 14 gennaio a Milano, partendo alle ore 14 da piazza Castello, al grido di Mahatma Gandhi "La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.