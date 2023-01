PER UN SORSO DI TÈ DOPO UN PEZZO DI PANE



drammaturgia e regia | Antonio Carnevale

collaborazione drammaturgica | Lidia Baratta e Lorenzo Lamperti

con Antonio Carnevale, Elena D’Agnolo, Elisa Pastore, Vlad Scolari, Riccardo Stincone

disegno luci | Giovanni Corsini

Produzione | Compagnia Carnevale



prima nazionale

PREMIO FERSEN ALLA DRAMMATURGIA 2021

FINALISTA PREMIO SCINTILLE 2020

terzo appuntamento della rassegna

NESSUN CONFINE - la Stagione del Padiglione 2022/2023



Il 12 gennaio 2023 debutterà in prima nazionale allo Spazio Teatro 89 la nuova produzione di Compagnia Carnevale “Per un sorso di tè dopo un pezzo di pane” nell’ambito della stagione NESSUN CONFINE curata e organizzata dalla stessa compagnia con il patrocinio del Comune di Milano.

Lo spettacolo, presentato sotto forma di studio nel 2020 nell’ambito del Premio Scintille e vincitore del premio Fersen per la drammaturgia nel 2021, è l’esito di un percorso creativo iniziato nel 2016 dalla collaborazione tra il regista Antonio Carnevale e i giornalisti Lidia Baratta e Lorenzo Lamperti, appena tornati in Italia dal loro viaggio-inchiesta nei campi di Moria e Idomeni.



“Con i giornalisti Lorenzo Lamperti e Lidia Baratta volevamo scrivere uno spettacolo che avesse come tema il problema della migrazione sulla rotta balcanica, grazie al materiale raccolto durante il loro viaggio a Moria e Idomeni nell’estate 2016. Lo spettacolo nasceva come un atto di denuncia, ma mettendoci al lavoro e non corrispondendo gli esiti all’intento, il progetto fu accantonato. Caso volle però che qualche anno dopo la lettura di “Nur eine Scheibe Brot” - Per un pezzo di pane, in italiano - di Rainer W. Fassbinder mi svelasse nuove possibilità, come accade proprio al nostro Gianni. Infatti, Per un sorso di tè dopo un pezzo di pane non è uno spettacolo sulla migrazione o sulle politiche europee su questo tema, ma è una riflessione sulla Rappresentazione, sulla Testimonianza, sulle difficoltà dell’arte – in particolare del teatro – nel processo di restituzione della contemporaneità.“ Antonio Carnevale



> Lo spettacolo in breve

Gianni è un giovane regista “under 35”, coinvolto nella direzione di una prestigiosa produzione di un teatro stabile di una indefinita città del Sud Italia. Lo spettacolo, secondo le linee dettate da un bando europeo, coinvolgerà alcuni giovani migranti ospiti di un centro di accoglienza e un’attrice siriana. Gianni, attraverso questa impresa, grazie una serie di incontri e momenti diversi (le prove in teatro, il confronto con l’amico Gez, lo scontro con il produttore, le parentesi più private con la compagna Marie) approderà a una nuova consapevolezza.



>Compagnia Carnevale nasce a Milano nel 2016. Tra le sue produzioni Arlecchino trasformato dall’amore, Ricorditi di me, che son la Pia, Il Bradipo e la Carpa, Mirandolina. La compagnia collabora con diverse istituzioni culturali in Italia e all’estero e dal 2022 ha come sede operativa il Padiglione, nel quartiere milanese di Baggio.