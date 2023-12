Percorsi musicali in Lombardia

Il 16 dicembre, alle ore 21:00 si terrà presso la Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio – Via Ettore Ricotti 10 Milano il Concerto Natalizio che vedrà Impegnati il soprano Dominika Zamara e il Maestro Ennio Cominetti. Un Duo d’eccezione che condurrà il pubblico in magiche atmosfere tra canti sacri e natalizi. Il tutto rientra nella rassegna “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia XXXV edizione” organizzato da Agimus sezione Lombardia. Una immersione nei capolavori dal barocco al contemporaneo, tra cui una composizione dello stesso Maestro Cominetti, che per questo evento sarà in una doppia veste: organista e compositore. Altra perla contemporanea scritta dal Maestro Wieslaw Rentowski, compositore di origine polacca, naturalizzato americano. Il tutto eseguito dalla vocalità vellutata della Zamara.



Ingresso gratuito sino a esaurimento posti





Per informazioni: 339 416 1359 – info@agimuslombardia.com