Percorsi speciali maggio 2021 - Alla scoperta dell'ecomuseo dell'Adda

In occasione di questa nuova e avventurosa iniziativa, proponiamo il lancio di due nuovi percorsi turistici!

Un'occasione imperdibile per scoprire antichi borghi e godersi impagabili momenti immersi nella natura tra storia, cultura e musica..



ITINERARIO 1

Alla scoperta del BORGO DI CONCESA

L'itinerario si concentra sulla frazione Concesa di Trezzo, narrandone storia ed evoluzione, con particolare attenzione alla storica Villa Gina, al Santuario carmelitano della Divina Maternità con la sua Madonna del Barcaiolo e all’incile del naviglio Martesana.

Una gradevole passeggiata alla portata di tutti condita di interessanti nozioni storiche e aneddoti . A fare da sfondo i paesaggi dell'Adda, gli stessi ritratti nel codice Windsor di Leonardo da Vinci. Sarete accompagnati da una guida formata

Durata: 1 h e 30 min

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima via mail a prenotazioni@prolocotrezzo.com; la prenotazione è valida solo se confermata dalla segreteria.

Partecipanti per gruppo: 15

Costo: € 6 intero/€ 3 ridotto 6-12/gratuito <6

Ritrovo: di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta,Via Don C. Gnocchi, 1, Trezzo sull'Adda MI

Programmazione:

Sabato 15/05 ore 15

Domenica 16/05 ore 10.30 - 15

Sabato 22/05 ore 15

Domenica 23/05 ore 10.30 - 15



ITINERARIO 2

QUATTRO PASSI TRA POESIA, STORIA E NATURA

L'itinerario si snoda in uno scenario unico: prende avvio dal parco della Villa Crivelli, dove si affronterà la storia di Trezzo dai suoi albori, scende al fiume attraverso un inedito percorso letterario, tocca la storia più recente in vista della Centrale Taccani per poi terminare nel parco del trecentesco Castello Visconteo.

Il percorso è completamente immerso nella natura... insieme a storia e cultura potrete odorare i più rinomati profumi dell tarda primavera, saretE accompagnati da una guida formata!

Durata: 1 h e 30 min

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima via mail a prenotazioni@prolocotrezzo.com; la prenotazione è valida solo se confermata dalla segreteria.

Partecipanti per gruppo: 15

Costo: € 6 intero/€ 3 ridotto 6-12/gratuito <6 (in caso di apertura della torre, al termine della visita il biglietto dell’itinerario dà diritto alla salita gratuita)

Ritrovo: Villa Visconti Crivelli – via Dante, 12 Trezzo sull’Adda MI

Programmazione:

Sabato 15/05 ore 15

Domenica 16/05 ore 10.30 - 15

Sabato 22/05 ore 15

Domenica 23/05 ore 10.30 - 15



INFO VIA MAIL O 3459132210

