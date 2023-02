Il percorso immersivo nella natura al Muba

Dal 18 febbraio al 16 marzo, ogni weekend Muba - Museo dei Bambini propone un percorso immersivo nella natura per i bambini dai 2 anni ai 7 anni.

Il percorso

Un percorso che si snoda attraverso otto passaggi nei quali i bambini scoprono come in natura esistano diverse e possibili sfumature dei colori naturali. Perché non esiste un solo blu cielo o verde prato, ma ogni colore presenta svariate sfumature e le possibilità sono infinite se solo si osserva con attenzione la natura circostante. L’installazione vede il supporto di Rosella Cilano, tintora e Presidente Associazione Colore e Tintura Naturale M.E. Salice che ha supervisionato la realizzazione di un campionario di filati, presenti in mostra, tinti esclusivamente con colori naturali. Uno strumento che spiega come la natura stessa sia capace di “creare” colore, fornendo all’uomo dei pigmenti ideali per tingere e dipingere.

Le famiglie vengono suddivise in gruppi e accompagnate all’interno della mostra-gioco Natura alla scoperta di quattro installazioni interattive.

Il percorso è guidato e ogni installazione prevede un momento di racconto iniziale da parte dell’educatore che precede la fase di gioco. A Natura si gioca tutti insieme, adulti e bambini e senza scarpe!