“Perdifiato”, a Milano rivive a teatro il mito di alfonsina strada, la ciclista ribelle

Durante la tappa finale del giro d’Italia del 1924, una folla immensa applaudiva, al Velodromo Sempione di Milano, una ciclista veloce, folle e talentuosa: una vera e propria “Amazzone sui pedali”, unica donna nella storia ad aver corso il Giro, in un percorso di oltre tremila kilometri, sfidando maschilismi e pregiudizi e cambiando per sempre la storia dello sport e della società italiana. Quella donna era Alfonsina Morini Strada, ciclista sognatrice, femminista e determinata: una vera e propria icona nella lotta per l’uguaglianza e i diritti delle donne. Una storia straordinaria, che comincia nella piccola provincia italiana e cresce, estendendosi a tutto il Paese ed oltre. È proprio questa la vicenda che anima “Perdifiato - l’incredibile vita di Alfonsina Strada”, nuovo spettacolo di Michele Vargiu. Uno spettacolo che rappresenta il secondo capitolo della Trilogia dello Sport”, iniziata nel 2019 con il fortunatissimo spettacolo “Der Boxer” e che si concluderà nel 2022 con un nuovo capitolo. In una narrazione frizzante e serrata, Vargiu ci porterà a conoscere la vita e la carriera della giovane campionessa, catapultandoci nell’Italia di un secolo fa in un crescendo che regala risate ed emozioni, sapientemente dosate dalla regia di Laura Garau. Un appuntamento da non perdere, per tutti gli appassionati di sport e teatro, con uno spettacolo che dopo Milano partirà per una intensa tournéé nazionale. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Prima della seconda estinzione di massa” curata dal Teatro Arsenale. Due le repliche previste: 3 e 4 Dicembre alle ore 21 nel suggestivo spazio del Teatro Arsenale, in via Cesare Correnti 11. Biglietti disponibili solo online all'indirizzo https://oooh.events/evento/perdifiato_prima-della-sesta-estinzione-di-massa-biglietti-2/