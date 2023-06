Performance di Equi.Voci Lettori



Particolare visita guidata alla mostra Frottage, un dispositivo socievole

di Premiata Ditta (Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà)



Giovedì 8 giugno 2023

dalle ore 18:30 alle 21:00

Assab One - via Assab 1 Milano



Vicino ai binari della ferrovia e lungo la Martesana, a Crescenzago, Nolo, le Rottole, percorrendo viale Monza e tutta via Padova fino a via Adriano, i portoni entrati a far parte di Frottage, un dispositivo socievole di Premiata Ditta sono distanti tra loro ma connessi dalle storie dei loro abitanti. Il risultato è il ritratto corale di un'intera comunità.

Grazie a Equi.Voci Lettori e ad alcuni attivisti di Via Padova Viva, giovedì 8 giugno 2023 potremo visitare la mostra guidati dalla lettura di alcune tra le moltissime "voci" raccolte.



Per realizzare i frottage in mostra, gli artisti hanno appoggiato grandi fogli sui portoni trasferendo sulla carta le tracce di legni, serrature o ferri battuti con delle grosse matite scure. Il risultato di questa azione sono dei disegni-impronte tridimensionali.

«Abbiamo coinvolto gli abitanti del Municipio 2 nella realizzazione dei frottage perché sono stati loro a scegliere quali portoni farci raccontare, sapendo che l'avremmo fatto con il tratto sulla carta e attraverso le loro parole: incrociando la Storia alle storie.

Questo nostro progetto non vuole offrire solo testimonianza del passato ma ha l'ambizione di fornire indicazioni per il futuro. Ci piace che nel nostro dispositivo abbiano "giocato" le forze di associazioni e singoli che dedicano una parte della loro vita ad opporsi a diseguaglianza, emarginazione, razzismo, gentrificazione e sfruttamento indiscriminato dell'ambiente».

In mostra sono esposte sedici opere frutto di questo lavoro, insieme a un libro dove le voci e le storie sono raccolte in una serie di racconti associati ai disegni dei portoni.



La performance di Equi.Voci Lettori inizierà alle ore 18.30.

Lo spazio espositivo di Assab One sarà aperto fino alle ore 21.



Con la collaborazione di Associazione Padova Viva ODV



Premiata Ditta

FROTTAGE. UN DISPOSITIVO SOCIEVOLE

La mostra sarà aperta fino al 18 giugno 2023



Assab One - via Assab 1 Milano (MM Cimiano)

mercoledì - venerdì ore 15 - 19, sabato e domenica su appuntamento



info@assab.one.org +39 2828546