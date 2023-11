24 ore di mostra, quanto durano le storie di Instagram e gli stati di WhatsApp.

Dura solo 24 ore la mostra "PERMANENZA - ogni cosa è impermanente" allestita presso l'iKonica Gallery di Milano dal 3 al 4 novembre 2023. La mostra, a cura di Erika Lacava, raccoglie le riflessioni di 24 artisti intorno al tema dell’impermanenza, toccando sia temi universali ed esistenziali, come l’inevitabile memento mori, sia tematiche di forte attualità come l'emergenza climatica, la fragilità psicologica ed emotiva, le relazioni sociali.



Gli artisti in mostra hanno posto l’accento ora sull’aspetto dell’impermanenza, ora su quello, ad essa connesso e necessario alla sua definizione, della permanenza, muovendosi sul confine labile tra i due stati dell’essere e mostrandone il continuo cambiamento. Diversi i media presenti in mostra, dalla video arte alla fiber art, dall’installazione alla performance, ma non mancano anche pittura e scultura.



Si passa da metafore materiche del trascorrere del tempo, come lo scioglimento fisico del ghiaccio, alle implicazioni che legano la costruzione della personalità alla permanenza della memoria, e alla sua dissoluzione con il progredire della malattia, prima tra tutte l’Alzheimer. Fuggevolezza del presente, attaccamento ai rituali del quotidiano, gestione impossibile degli imprevisti sono solo alcuni degli aspetti trattati dagli artisti in mostra.



La memoria nelle opere si fa anche cruda testimonianza politica e sociale, o veicolo di dolore e nostalgia nella permanenza degli oggetti. Si fa solida e indissolubile presenza nei legami sociali, accettati o reinterpretati o spezzati, nel tentativo di autoaffermazione. La fragilità delle esistenze e degli accadimenti ad esse connesse viene rappresentata anche tramite i medium della carta o della terracotta, di pallidi tondi in plexiglass o di fili sottili. Anche dal punto di vista ambientale si incontrano in mostra visioni paesaggistiche distopiche o allarmi urgenti per il cambiamento climatico in atto.



Di seguito il programma delle performance e dei video:

venerdì 3 novembre, dalle 19.00: video di Matteo Suffritti, Paola Calcatelli - performance di: Fabio Presti, Federico Poli, Daniele Ismaele Cabri

sabato 4 novembre, dalle ore 16.30: video di Antonella De Sarno, Giulietta Gheller e Alice Toccacieli - alle ore 19.00 performance di chiusura mostra di Andrea Zimmer.



Gallery



Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.