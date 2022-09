Peschiera Borromeo: in scena al De Sica, il 24 settembre, a sostegno di casa San Giuseppe (Mediglia)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Leggera – che leggerezza non è però superficialità. Densa - di parole, equivoci e situazioni in grado di far partire un’esilarante macchina comica. Dopo le due date milanesi di maggio e il debutto a Cernusco sul Naviglio, approda a Peschiera Borromeo la pièce nuova Letto a tre piazze, commedia brillante in due atti dal libero adattamento (a cura di Loredana Fontevivo) delle opere Taxi a due piazze e Chat a due piazze di Ray Cooney, prodotta da Luciano Vasori e portata in scena con la regia di Filippo Nardozza e le coreografie di Deborah Braccio. Si tratta della nuova produzione teatrale a favore di IANAI – Insieme è Musica Onlus, associazione del nord Milano che promuove progetti di beneficenza sul territorio locale e non solo, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore. Proprio come in questo caso, in cui IANAI sposa la causa di Casa San Giuseppe, realtà presente sul territorio di Mediglia da oltre 5 anni, in aiuto ai giovani ed adulti in difficoltà. La storia in scena Milano, fine anni ’80. Mario Rossi, tassista, è in apparenza l’uomo più comune che possa esistere, a partire dal nome che porta e dai connotati fisici. Un uomo comune con un particolarissimo… status. Ha una situazione familiare davvero singolare che riesce a nascondere perfettamente, almeno fino a che un incidente non fa partire un macchinoso ingranaggio di situazioni equivoche, facendogli temere che il suo segreto possa essere scoperto rovinosamente. Scampato il pericolo, lo ritroviamo 20 anni dopo, con il segreto ancora al sicuro, ma per poco. A minarlo saranno ora i suoi due figli adolescenti, immersi nell’elisir del momento, i social network. Questa combinazione di elementi porterà alla scoperta della verità in famiglia, rivelandosi - a sorpresa - una bella scoperta (e una lezione) per Mario stesso. Un testo e una messa in scena dal ritmo travolgente, che incalza come in una comica da film muto, contrappuntata (nel rispetto dell’identità e vocazione del gruppo teatrale legato a IANAI) da pochi ma ben orchestrati inserti musicali e coreografici. Una matassa comica che si dipana fingendo di sfiorare il “moralismo”, ma servendosene invece per donare al pubblico una sequenza d risate genuine. Ingresso su donazione. Per prenotazioni: +39 3203381131 (segreteria IANAI, telefono e whatsapp) insiememusicainsieme@libero.it LETTO A 3 PIAZZE Commedia liberamente ispirata a "Taxi a due piazze" e "Chat a due piazze" di Ray Cooney CON: Sinhue Bellomo, Paola Bolzoni, Erik Klef De Gregorio, Letizia Fieschi, Loredana Fontevivo, Barbara Giampietro, Loredana Grossi, Bianca Sala, Luciano Vasori, Massimo Verzoni. REGIA: Filippo Nardozza ADATTAMENTO TESTI: Loredana Fontevivo TESTI MUSICALI: Paola Bolzoni, Riccardo Uccioli COREOGRAFIE: Deborah Braccio SCENOGRAFIE: Vincenzo Lucente, Paola Venturini, Antonietta Trotta PRODUZIONE: Luciano Vasori