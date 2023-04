Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 7 Maggio, dalle 12 alle 19, nel verde dell’Idroscalo (ingresso Bosco Sud Idroscalo Milano) va in scena la prima edizione di “Pet Flower Parade”, un evento speciale e totalmente gratuito dedicato ai cani di piccola taglia e ai loro padroni, ricco di momenti glamour, fashion, cultura cinofila, food e tanto divertimento. Una giornata di festa ricchissima di attività da vivere insieme al proprio amico a quattro zampe che nasce dalla volontà di creare un appuntamento inedito, appositamente pensato per i tanti appassionati di mini dog, nell’ottica di offrire un momento di svago in tutta sicurezza a barboni, bassotti, pomerania, maltesi, chihuahua e tante altre razze di piccola taglia senza il timore (tema caro ai pet parent) di incorrere nei rischi oggettivi del confronto, anche giocoso, con cani di mole maggiore presenti in altre manifestazioni canine. Ad idearla Vanessa Ricci, nota pr milanese e proprietaria di ben tre mini dog, dopo aver fondato nel 2019 il gruppo su Facebook “Barboncini” Barboni Milano (che oggi conta oltre 7200 iscritti), ha deciso di applicare la sua expertise di organizzatrice di eventi realizzando “Pet Flower Parade”, una vera novità assoluta nel mondo pet, coinvolgendo esperti, associazioni e aziende del settore che animeranno la manifestazione con tanti momenti da vivere insieme al proprio amico a quattro zampe. Patrizia Zampiero condurrà uno spettacolo di Dog Dance, la disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica, e spiegherà alcuni esercizi base da poter fare a casa insieme al proprio cucciolo, come lo slalom tra le gambe o tra le braccia, lo spin (il cane gira su se stesso da sinistra a destra e viceversa), la camminata all’indietro, l’inchino, le rotolate a terra e così via. Un set fotografico dove Vanessa Locci, esperta pet dog stylist e proprietaria di Mrs. Poodle (toeletta per cani all’interno dell’Isola dei Tesori di via R. Sanzio 41 a Milano), agghinderà con mollettine, occhiali da sole e coroncine di fiori i cuccioli mentre i padroni potranno indossare le parrucche da set cinematografico, del colore e della texture del manto del proprio cane realizzate da Lia Parrucche di Legnano (MI) per farsi poi immortalare in uno scatto che farà impazzire i social. In un’area recintata con un ring da show all’interno realizzata da Monge, lo stage teorico e pratico di handling a cura di Andrea Antony Sanna, professional dog handler E.N.C.I. tra i più conosciuti in Europa, che spiegherà le tecniche di insegnamento e preparazione dei cani che partecipano alle esposizioni cinofile di bellezza (dal portamento alle pose, a come si tiene il guinzaglio), coinvolgendo direttamente i presenti. Sempre all’interno del ring l’osteopata veterinaria Victoire Spas farà dei massaggi e delle manipolazioni agli amici a quattro zampe. All’interno dell’igloo di Prolife si potrà vivere “The Pet Experience”, un’esperienza immersiva e multisensoriale di realtà virtuale dove tutti i pet lover, con l’ausilio di speciali visori, vedranno il mondo attraverso gli occhi del migliore amico dell’uomo. Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione, farà dei casting per un nuovo programma che parla del rapporto tra proprietario e cane, dei viaggi che si fanno insieme e delle strutture alberghiere che li accolgono. Momenti di puro divertimento con i giochi a premi ideati e condotti dalla dog trainer Raffaella Gallo di Bauclub (l’asilo per cani di via G.B. Piranesi 35 a Milano), tra cui “Palline nascoste”, una sorta di caccia al tesoro tra i cespugli, e “Quanto vuoi bene al tuo padrone?”. Nello stand con cucina di Pets Gourmet, laboratorio di gastronomia per cani e gatti di Legnano (MI), gli show cooking su come preparare biscotti e “dolcetti” per cani e assaggi gratuiti di loro specialità tra cui i gelati con stecco. E ancora tanti stand istituzionali, tra cui quelli di ANCoS Milano e della onlus Cuor di Pelo Rescue Bassotti, e di aziende specializzate in prodotti food e pet accessories. Come Monge, azienda leader nella produzione di alimenti per cani e gatti; Tre Ponti con le sue linee di pettorine, guinzagli e accessori da passeggio; Lussianinda con le sue borse zaino e palline sensoriali; le particolari pettorine e guinzagli psichedelici e anni ’80 Luce by Chiara Negri e i giubbotti in jeans, t-shirt, guinzagli e pettorine di BauLoveYou. Inoltre il chiosco All’Ultima Spiaggia propone per l’occasione un menu ad hoc per tutti i partecipanti “umani” di Pet Flower Parade: un panino (anche con salamelle e carne alla griglia), una bibita/birra e un caffè al prezzo speciale di 10€. Pet Flower Parade, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i pet parent di cani di piccola taglia. E’ gradito l’accredito di conferma di partecipazione scrivendo una mail a petflowerparade@gmail.com. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a domenica 21 maggio.