Sabato 18 e domenica 19 novembre Istituto Italiano di Fotografia ospita la quarta edizione dell’evento “Photography books & zines reviews”, un weekend dedicato all’editoria fotografica d’autore ed emergente. L’evento, inserito nel palinsesto ufficiale di Bookcity Milano 2023, è prodotto da Starring con il suo brand Photographers.it in partnership con Istituto Italiano di Fotografia, in collaborazione con Il Fotografo e con il supporto tecnico di Hangar Fotografico. Per la sezione dedicata alle fanzine fotografiche, da questa edizione, è nata la collaborazione con i festival Funzilla e Colorno Photo Life che presenteranno una selezione di lavori raccolti quest’anno.

In questa due giorni si susseguono numerosi fotografi, critici ed editori per presentare 5 volumi fotografici oltre ad alcune fanzine.

I volumi presentati sono disponibili per la visione e l’acquisto diretto presso un apposito desk durante entrambi i giorni di presentazioni. Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sui canali social grazie al partner Hangar Fotografico.



PROGRAMMA COMPLETO

sabato 18 novembre 2023



ore 10:00 /11:00

Tavola rotonda dedicata all’editoria fotografica, con Angelo Cucchetto (Starring), Maurizio Cavalli (IIF), Giovanni Pelloso / Federica Berzioli (Il Fotografo), Michele Di Donato (Hangar Fotografico), Paolo Cardinali (Funzilla) e Gigi Montali (Colorno Photo Life)



ore 11:00 / 13:00

Presentazione fanzine vincitrici selezioniate in occasione del Colorno Photo Life, con Loredana De Pace (Studio CAOS)

Savage America di Nicolò Rinaldi, Francesco Aglieri Rinella e Alessandro Indaco

Il morso del leone di Elisa Bianchi Testoni

Imprinting in ricordo di Camilla Biella



ore 14:00 / 15:00

Proiezione dedicata Il Fotografo, con presentazione dell’ultimo numero del magazine

con Giovanni Pelloso / Federica Berzioli



ore 15:00 /16:30

Presentazione in anteprima libro Amici miei, Crowdbook Editore, 2023, di Ottavio Maledusi,

con l’autore, Angelo Cucchetto e Roberto Tomesani

ore 16:30 / 18:00

Speciale Jazz: presentazione libri Fotografare il JAZZ, Edizioni Mimesis - Sguardi e visioni, 2023, e Sounding Pictures, Edizioni Red Record, 2023, di Roberto Polillo

con l’autore e Marco Pennisi



Domenica 19 novembre 2023



ore 10:00 / 11:00

Proiezione dedicata alla rivista CITIES, con presentazione anteprima del numero 13 e del libro Fashion Week Fashion Trip di Massimiliano Faralli

con Angelo Cucchetto e Sonia Pampuri



ore 11:00 / 12:30 e ore 13:30 / 14:30

Spazio Funzilla: le fanzine selezionate da FunzillaFest, presentate da Paolo Cardinali

- Chromophobiae - The Wounded Deer (Maura Dettoni – Christian N. Tognela)

- Ignari Totius Corporis (Giorgio Barbetta)

- A-MEN Crosses (Carola Cunzolo)

Fugazine: panoramica delle ultime uscite della casa editrice curate da Paolo Cardinali



ore 15:00 /16:30

Presentazione libro Itinerari nel paesaggio, AAVV, edito da Istituto Italiano di Fotografia, a cura di Erminio Annunzi, 2023

con Erminio Annunzi, Leonello Bertolucci e gli studenti ed ex studenti di IIF che hanno lavorato sulla tematica “paesaggio”



ore 16:30 / 18:00

Presentazione libro Havana Noir, 89BOOKS editore, 2023, di Pino Ninfa

con l’autore e Livio Senigalliesi



ore 18:00 /19:30

Presentazione libro Geografie sommerse, testi, fotografie e progetto editoriale di Monika Bulaj, stampa EBS 2023

con l’autrice



Durante il weekend verrà inoltre svolto l’esclusivo workshop con Monika Bulaj La scrittura creativa e non-fiction del reale.