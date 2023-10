Dal 16 al 19 novembre 2023 torna a BASE Milano PhotoVogue Festival, il primo festival di fotografia di moda consapevole incentrato sugli elementi in comune tra etica ed estetica, giunto alla ottava edizione. What Makes Us Human? Image In The Age Of A.I. è il titolo dell'edizione che si concentra sull'impatto dell'intelligenza artificiale (A.I.) sull'esistenza umana e la creazione di immagini.



Il PhotoVogue Festival è un progetto diretto da Alessia Glaviano (Head of Global PhotoVogue) e co-curato da Francesca Marani (Senior Photo Editor, Vogue Italia), Chiara Bardelli Nonino (Editor, Writer e Curator), Daniel Rodríguez Gordillo (Content Operations & Strategy Manager, Condé Nast) e Caterina De Biasio (Visual Editor, PhotoVogue).