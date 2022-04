Piano City, svelate le date del 2022. Ci sarà un omaggio ai compositori ucraini

Torna Piano City, la kermesse di tre giorni dedicata al pianoforte che, fino a prima della pandemia covid, regalava emozioni a migliaia e migliaia di milanesi. Dopo l'edizione 2020, totalmente in streaming, nel 2021 si è organizzata, a giugno, un'edizione in formato ridotto, rispettando le norme sanitarie. Quella del 2021 è stata anche l'edizione in cui i milanesi hanno riscoperto il Teatro Lirico, non ancora totalmente pronto (sarà inaugurato nell'autunno dello stesso anno) ma già in grado di ospitare concerti di pianoforte. Halyna Malenko, pianista ucraina, ha 'ribattezzato' il teatro di via Larga.

Già decise le date: saranno il 20, 21 e 22 maggio. Come sempre, il calendario (ancora in via di definizione) presenterà differenti generi, dalla classica al pop, dalle colonne sonore alla musica sperimentale, dai cantautori al jazz. L'undicesima edizione conterrà anche diversi omaggi ad artisti come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Coldplay, Earth Wind & Fire e Beatles.

Per quanto riguarda la musica classica sarà dato particolare spazio a Bach (a 300 anni dal 'Clavicembalo ben temperato'), a Beethoven (a 200 anni dalla 'Nona' e nel cinquantenario dell'adozione dell'Inno alla Gioia come inno europeo) e a Satie. Inoltre ci sarà un omaggio speciale per Ennio Morricone.

Gli organizzatori hanno anche anticipato che verrà dato rilievo al tema 'musica e libertà' con una piano lesson su Marija Judina, la pianista preferita dal dittatore sovietico Stalin, che le fece un omaggio in denaro ricevendo, come risposta: "Pregherò per voi chiedendo al Signore di perdonare i grandi peccati che avete commesso nei confronti del popolo e del paese". E ci sarà una giovane pianista russa che eseguirà musiche di compositori ucraini.