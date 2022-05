Compositori ucraini protagonisti a Piano City Milano: il concerto sabato 21 maggio

Piano City 2022 dedica un concerto ai compositori ucraini. Gli organizzatori della manifestazione di musica diffusa che animerà la città di Milano dal 20 al 22 maggio (tornando pienamente in presenza dopo due anni di pandemia covid) hanno pensato di dedicare un momento alla scoperta e conoscenza dei compositori dall'Ucraina, il paese invaso dalla Russia da ormai più di ottanta giorni. L'appuntamento è con la pianista Anna Avzan per sabato 21 maggio alle 10.30 alla Galleria d'Arte Moderna di via Marina.

Il programma prevede composizioni di Sylvestrov, Revutsky, Skoryk e Saratsky. Valentyn Sylvestrov, nato a Kyiv nel 1937, è forse il compositore ucraino vivente più conosciuto. Allo scoppio della guerra, è stato portato in salvo a Berlino. Verrà eseguita la sua "Musica Kitch per pianoforte" in cinque movimenti. Levko Revutsky era originario della regione di Chernihiv: morto nel 1977 a 88 anni, ha studiato e riarrangiato molte canzoni popolari ucraine. Di lui verrà eseguita la Sonata per pianoforte op. 1 in tre movimenti.

Myroslav Skoryk, originario di Lviv, morto a Kyiv nel 2020, conobbe in tenera età la deportazione in Siberia della sua famiglia in seguito all'occupazione dell'Ucraina occidentale da parte dell'Armata rossa. Negli anni duemila è stato direttore del Kyiv Music Fest e, successivamente, direttore artistico dell'Opera di Kyiv. Saranno eseguiti il Walzer, l'Aria e il Finale della sua Partita n. 5. Infine, Alexander Saratsky, classe 1961, ha fondato l'ensemble Dva Plus, con cui partecipa a numerosi festival jazz. Insegna al Conservatorio di Kyiv, dove tuttora vive. Saranno eseguite due canzoni ucraine da lui arrangiate per pianoforte.

Anna Avzan, diplomata nel 2006 al conservatorio di San Pietroburgo, vive in Italia dal 2014. Si è esibita a Expo 2015 e Piano City Milano. Con la violinista ucraina Katerina Poteriaeva ha fondato “Sinergia duo”. Insegna all'Accademia Ucraina di Balletto di Milano e in varie scuole di musica.