La magia del pianoforte all'Ippodromo di Milano

Il Cavallo di Leonardo e la Tribuna Principale dell'Ippodromo del galoppo di San Siro tornano ad essere scenari di Piano City, la manifestazione musicale diffusa con 250 concerti nell'arco del weekend tra il 19 e il 21 maggio (con anteprima al Castello con Mika). Per l'edizione del 2023, sono quattro i concerti previsti all'Ippodromo: i primi due sabato, gli altri domenica.

Il primo appuntamento è sabato 20 maggio alle 11.30 presso il Cavallo di Leonardo con Elijah Fox, polistrumentista e producer di superstar americane tra cui ScHoolboy Q, Masego, Tom Misch, Denzel Curry, YG, Tate McCrae, Thutmose, Taylor Bennet, Felly, Wifisfuneral, Marie Dahlstrom e molti altri. Dal 2021, Fox (con l'alias Soren Sostrom) ha iniziato a pubblicare musica strumentale originale, "sbancando" su Spotify.

Sempre sabato al Cavallo di Leonardo, ma alle 18, si esibirà Rossano Baldini, con musiche originali tra pianoforte e elettronica. Baldini ha lavorato come compositore di colonne sonore per registi italiani e, insieme alla band di Nicola Piovani 'La musica è pericolosa', ha suonato in più di 300 concerti nel mondo. È solista a Roma Sinfoinetta e all'Orchestra italiana del cinema. Domenica 21 maggio, alle 11, Lucio Bonardi e Eleonora Zullo proporranno un programma dedicato a compositori russi: Bortkiewicz, Moszkowski, Rachmaninov e Tchaikovsky, intitolato "Rachmaninov e le danze".

Infine, domenica alle 18.30, non più al Cavallo ma alla Tribuna Principale, il musicista Antón Cortés, classe 2007, maiorchino e gitano, vincitore a 10 anni del contest Mallorca Talent, finalista dell'International Cante de Las Minas Contest nel 2021. Suonerà flamenco.