Piano City Milano 2024, più di 200 concerti gratis in città

Dal 17 al 19 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che riempie la città di musica con concerti a ingresso gratuito in parchi, piazze, cortili, case che aprono al pubblico per l’occasione e tanti altri luoghi inconsueti.

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, Piano City Milano conta per questa nuova, quattordicesima edizione un programma di oltre 270 concerti diffusi in tutta la città in più di 150 diverse location.

I luoghi coinvolti

Questa manifestazione, unica nel suo genere, coinvolge istituzioni, associazioni e partner in una collaborazione che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città.

Un esempio della sinergia che coinvolge il Comune di Milano e prestigiose istituzioni come GAM Galleria d’Arte Moderna Milano, Pinacoteca di Brera, Triennale Milano Teatro, ADI Design Museum, Teatro alla Scala, Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, FAI Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, Premio Venezia, Civica Scuola di Musica C. Abbado e i Civici Corsi di Jazz, Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, Milano Musica, Fondazione La Società dei Concerti, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, Museo Civico Archeologico, Museo Bagatti Valsecchi, MIC Museo Interattivo del Cinema e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

Il programma

