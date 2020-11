'' Piccoli Tesori ''

mostra personale di Camelia Rostom

Dal 28 novembre Ore 16:00 al 10 dicembre 2020

L'arte è una potente forza curativa, non solo per l'artista ma anche per chi guarda l'arte.

Con l'arte possiamo superare lo stress.

Questa mostra si tratta di una ventina di piccoli opere , piccoli tesori dove i colori sono intensi e vividi audaci e luminosi, dove danno una sensazione intensa o un'immagine nella tua mente così chiara che puoi quasi toccarla. ... un sogno



La mostra sarà pubblicata online

- Sul link dell'evento : https://www.facebook.com/events/843148039780790/

- Su Facebook @Camelia Rostom art.

- Sul sito dell'artista : https://cococrazycamelia2.wixsite.com/cameliarostomart