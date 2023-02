Romeo e Giulietta di Shakespeare al Piccolo Teatro di Milano

Attivo fra cinema e teatro, il pluripremiato regista Mario Martone porta in scena dal 2 marzo al 6 aprile al Piccolo Teatro di Milano l’intramontabile Romeo e Giulietta di Shakespeare.

Con una nuova traduzione di Chiara Lagani, per la sua prima regia al Piccolo, Martone sceglie una storia «in cui lo scontro domina senza ragione», mettendone in risalto alcuni sorprendenti punti di contatto con il nostro presente: un odio senza senso, un amore giovane e ribelle, un’epidemia che obbedisce a regole ambigue.

La tragedia per eccellenza del Bardo è riscoperta in tutta la sua potenza contemporanea e viene catapultata dalla dimensione urbana a quella naturale, su un palco diviso in due poli contrapposti: in alto un bosco, dove si vive fra gli alberi, e in basso una palude, «un mondo sociale e uno selvaggio, dove gira il contagio, che noi oggi conosciamo bene».

Al centro del testo rimane l’amore, improvviso e intenso come solo può esserlo tra due adolescenti – interpretati dai giovanissimi Anita Serafini e Francesco Gheghi –, reso ancora più forte dalle avversità, desideroso di abbattere qualunque ostacolo. Un amore «illuminato solo dalla luce della luna e dell’alba, che ha per testimoni degli uccelli, in una natura, immanente, che aspetta un cambiamento che non arriverà mai.»

Tra filtri magici, duelli e traversie amorose, la fiaba senza lieto fine che ha stregato generazioni di innamorati ti aspetta a marzo al Teatro Strehler.



Credits immagine cover: Foto © Masiar Pasquali

Credits immagine centrale: Foto © Masiar Pasquali