Il Piccolo Teatro riapre con uno spettacolo gratuito e le musiche di Enrico Intra

Dopo sei mesi di silenzio, il Piccolo ha voluto far precedere la riapertura dei sipari, che avverrà martedì 4 maggio con la prima nazionale di Ladies Football Club, da una sorta di anteprima, quattro giorni (dal 27 aprile) di prove aperte e un’installazione sonora dei podcast di “Abbecedario per il mondo nuovo”. "Un segno" come scrivono gli organizzatori "per rimarcare il difficile passaggio, grazie al quale i teatri torneranno a respirare all’unisono con la città.

L'incontro di lunedì 3 maggio

La settimana di “vigilia” culmina oggi, lunedì 3 maggio, al Teatro Strehler, in un momento di incontro dal titolo A questa comunità abbiamo dato il nome di polis, un progetto di drammaturgia collettiva coordinato da Paolo Di Paolo, interpretato da (in ordine alfabetico) Sonia Bergamasco, Leda Kreider, Laura Marinoni e accompagnato dalle composizioni estemporanee di Enrico Intra, eseguite, per l’occasione, in duo con Margherita Carbonell, allieva di contrabbasso dei Civici Corsi di jazz.

A Paolo Di Paolo il Piccolo ha chiesto di immaginare, insieme a un piccolo gruppo di lavoro formato da scrittori italiani e stranieri – André Aciman, Jonathan Bazzi, Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali, Maylis de Kerangal, Helena Janeczek, Vanessa Roghi, Igiaba Scego – una vera e propria antologia sul tema della costruzione dell’umano consorzio. Ne è nato così un reading-mosaico di tessere variopinte, da Goethe a Tolkien, da Virginia Woolf a Arundhati Roy, da Etty Hillesum a Edmondo De Amicis o Rodari e allo stesso Strehler, per ritrovare, raccolti insieme in teatro, il senso del vivere in comune.

Modalità di prenotazione

La serata è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso la biglietteria telefonica - 02.42411889 - e presso la biglietteria del Teatro Strehler.