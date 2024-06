Picnic al parco Sempione

Unisciti a noi per una giornata all'insegna del divertimento al Parco Sempione! Portate i giochi e gli amici per un rilassante picnic all'aperto. Godetevi il verde, l'aria fresca e la buona compagnia, a tutto il resto ci pensiamo noi!



Acquista la box AperitivaMi:



Formai del Ferdy "Ferdy Wild"

Patatine "Patatas Nana"

Taralli Salentini "Mariano"

Salame di Bruna Alpina "Ferdy Wild"

Birra o bottiglia di vino

Acqua in lattina FREE



....e preparati a stenderti sul prato!



Ci vediamo a Parco Sempione a Milano dalle ore 12.00 in poi dove potrai ritirare la box.

P.S.Non dimenticate la coperta da picnic e la crema solare!



Info: vinificowinery@gmail.com



In caso di maltempo, l'evento sarà spostato a Domenica 30 Giugno.