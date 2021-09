La corsa in pigiama per Milano (con un fine nobile)

Con il pigiama addosso per mandare un abbraccio simbolico a chi è costretto a indossarlo per tutto il giorno. Venerdì 24 settembre torna a Milano la "Pigiama Walk&Run" la storica corsa o camminata all’alba non competitiva organizzata da Lilt per offrire accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore.

Giunta alla sua decima edizione, quest'anno la manifestazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano e Monza Brianza offre tre diverse possibilità:



1) PIGIAMA VICINO: LA FORMULA IN PRESENZA A MILANO

Per la 10° edizione della Pigiama Walk&Run si torna a correre anche in presenza: grazie alla collaborazione con la Fondazione Catella e con Biblioteca degli Alberi, l’edizione 2021 della Pigiama Walk and Run partirà da Piazza Gae Aulenti alle 6 del mattino.

Il giorno della gara gli "atleti" potranno scegliere tra percorsi diversi, guidati da pacer a seconda del ritmo, adatti sia per gli amanti della corsa sia per chi invece preferisce una camminata. Il ritorno sarà sempre al Village in Piazza Gae Aulenti per tutti i percorsi con gli omaggi e la colazione offerta.

Per partecipare all’evento in presenza a Milano è necessario avere il Green Pass, mentre non è richiesto per coloro che partecipano in modalità diffusa.

2) PIGIAMA LONTANO: LA FORMULA ANYWHERE DOVE VUOI TU

Chiunque può correre o camminare dove vuole, al ritmo che preferisce, ma sempre indossando un pigiama.

3) PIGIAMA TRAINING PLUS: LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO!

"Sia che tu scelga di correre in presenza a Milano o con la formula 'anywhere', per prepararti al meglio, scegli il ticket riservato al Pigiama Training Plus! Riceverai ogni settimana un’email dedicata con 14 sessioni di allenamento personalizzato e le video pillole dei nostri esperti di prevenzione sulle buone abitudini alimentari prima, durante e dopo lo sport", hanno spiegato gli organizzatori.

E sono stati gli stessi organizzatori a rivolgere un appello ai partecipanti: "Ovunque sarai, quello che ti chiediamo è di partecipare alla Pigiama Walk&Run rigorosamente in pigiama, scegliendo in totale libertà come personalizzare il tuo outfit, per manifestare aff­etto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato".

L'iscrizione per la modalità "Pigiama vicino" in presenza a Milano costa 15 euro. I soldi serviranno per aumentare i posti letto disponibili nelle "Case del cuore Lilt", appartamenti nei pressi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano messi a disposizione dei pazienti oncologici fino ai 25 anni provenienti dall’Italia e da altri Paesi per il periodo necessario alle cure.

