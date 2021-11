Pillole di educazione sanitaria in farmacia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Farmacia Boccaccio riprende ad offrire al suo pubblico eventi informativi sui temi di salute e benessere. Il prossimo appuntamento è una conferenza con uno dei più eminenti medici ricercatori di Milano il dottor Alberto Donzelli, sulle terapie disponibili per curare la Covid 19 e per rimettersi in salute, dopo la malattia.

Le strategie di lotta alla Covid-19 dovrebbero ampliare il raggio d’azione e fondarsi su almeno cinque pilastri tra loro complementari:

1- prevenzione primaria ambientale

2- prevenzione primaria comportamentale

3- profilassi vaccinale

4- contrasto a cure sbagliate e iatrogene

5- promozione di terapie, anche precoci, che si mostrino, sicure, economiche, sostenibili e di ragionevole efficacia.

Le strategie del Governo oggi sono focalizzate sulla profilassi vaccinale, ma si possono valutare, in aggiunta, altri approcci, anche per superare la paura che a molti ha fatto considerare il vaccino come unica difesa e l’infezione da coronavirus quasi un destino ineluttabile. Si parlerà in particolare di prevenzione primaria basata su stili di vita e alimentazione, quanto mai importante e urgente con i primi freddi.

L’evento sarà registrato e trasmesso sulla pagina Facebook della farmacia. La Fondazione Allineare sanità e salute, con sede a Milano in via Carlo Giuseppe Merlo 3, nasce con la missione di fornire ai Sistemi Sanitari un supporto di ricerca, conoscenze e strategie per superare il conflitto di interessi con la Salute che coinvolge un numero crescente di attori in Sanità. Il Comitato scientifico conta 23 professionisti della salute e vi sono rappresentate 21 diverse discipline mediche.

La Fondazione pubblica un prezioso opuscolo di Pillole di educazione sanitaria e il 18 Novembre la Farmacia Boccaccio ne farà omaggio ai presenti. Obiettivo di questo mezzo di comunicazione è rendere i cittadini attori consapevoli nell'esercizio del diritto e dovere di partecipare alle scelte sanitarie (consenso partecipato) fornendo una informazione scientifica chiara, corretta e indipendente ovvero scevra da conflitti di interessi.

"Condividiamo questa missione - dichiara la titolare della Farmacia Boccaccio, dottoressa Paola Colombo-. I nostri farmacisti sono impegnati ogni giorno nell'ascolto dei cittadini per assisterli nei loro acquisti con competenza, per la loro salute e il loro benessere".