Il concerto dei Pipeline a Milano

Nella rassegna di WE INSIST! LIVE, arrivano i Pipeline 8 che si esibiranno presso gli spazi di Heracles Symposium, uno spazio culturale dove il corpo si nutre in un simposio fra musica, teatro e arte.

Dall’esordio discografico del 1991 come leader con l’album “Trochus” (in cui in tre brani è presente Steve Lacy, uno dei più grandi specialisti del sassofono soprano), Giancarlo Locatelli ha riunito vari gruppi che hanno indagato nella musica del grande sopranista americano. I pipeline 8 aggiungono un nuovo capitolo a questo percorso e come primo lavoro hanno pubblicato Prayer (2018, We Insist! records) interamente dedicato alla musica di Lacy.

La formazione riunisce compagni di molte avventure, che provengono e operano in mondi musicali molto diversi tra loro: il jazz, la musica classica, l’improvvisazione radicale, il rock e l’ambient-noise sperimentale.

"In Prayer non c’è un senso di finalità. Questo in effetti faceva parte del piano di Lacy per il futuro – le sue composizioni avrebbero dovuto essere costantemente scavate, ripensate, smontate, saccheggiate, riportate in vita.Questo, dunque, non è un omaggio. Ma come da “arrangiamento”, una rinascita. – (John Corbett)

Gabriele Mitelli | pocket trumpet, cornet, genis

Sebi Tramontana | trombone

Giancarlo Nino Locatelli | clarinet

Alberto Braida | piano

Gianmaria Aprile | guitar, effects

Luca Tilli | cello

Andrea Grossi | doublebass



INGRESSO: gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail eventi@heracles-symposium.it

