Il Pirellone (e il Belvedere al 31° piano) si potrà visitare gratis

Pirellone e Belvedere da visitare. Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate del Fai d'autunno, un'iniziativa nazionale voluta dal Fondo Ambiente Italiano per far conoscere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico d'Italia. Più di 700 luoghi in 350 città, di cui molti abitualmente chiusi al pubblico, inaccessibili o poco valorizzati, aprono le porte per svelare la loro bellezza, il Fai organizza visite guidate e approfondimenti culturali. Regione Lombardia sostiene l'iniziativa con un contributo e, per l'occasione, apre le porte del Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale, considerato il capolavoro dell'architetto Giò Ponti e del suo studio.

In occasione delle Giornate Fai ci sarà modo di approfondire un'attenta analisi del contesto urbano e dell'esterno dell'edificio, attraverso una dettagliata descrizione della struttura e delle facciate che inviterà alla comparazione con la Torre Velasca, altro edificio simbolo della rinascita post-bellica di Milano. A seguire un'approfondimento della sala consiliare che ospitava il 'cervellone', il grande computer che era il vanto tecnologico dell'edificio, per poi salire al 26° piano, oggetto di completo ripristino dopo l'incidente aereo del 18 aprile 2012 e al 31°, sede del famoso belvedere da cui ammirare la città dalla sua giusta altezza.