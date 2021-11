Ai Bagni misteriosi di Milano la pista di pattinaggio galleggiante (e i mercatini)

A Milano si pattina sull'acqua. Ai Bagni misteriosi, storica piscina di Porta Romana, il 4 dicembre sarà inaugurata una pista di pattinaggio sul ghiaccio galleggiante, che resterà aperta fino al prossimo 16 gennaio.

"Ci stiamo preparando per passare un caldo inverno", l'annuncio della struttura. "Uno dei luoghi più affascinanti di Milano, gioiello architettonico anni ’30 nel cuore della città, diventa un elegante chalet di montagna dal sapore retró con una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino con 80 espositori tra vintage, artigianato, modernariato, collezionismo e creatività", hanno spiegato dai Bagni misteriosi.

"Un’atmosfera festosa dove immergersi per pattinare, gustare le proposte del bistrot Gud Milano e trovare il regalo originale e perfetto per i vostri cari. E non mancano laboratori per i più piccoli e incursioni teatrali", hanno proseguito.

Oltre alla pista di pattinaggio, infatti, nei weekend del 4 e 5 dicembre, 11 e 12 e 18 e 18 si terranno i "Wunder Mrkt", i mercatini della mewraviglia. Apertura dalle 11.00 alle 21.00 e "per evitare assembramenti, garantire la sicurezza del pubblico e una fruizione confortevole, l’ingresso è suddiviso in 5 fasce orarie di entrata: h 11, 13, 15, 17, 19", hanno sottolineato dalla piscina.