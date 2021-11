La magia del Natale arriva ai Bagni Misteriosi

Le porte dei Bagni Misteriosi si aprono all’inverno. Dal 4 Dicembre fino al 16 Gennaio 2022 gli spazi dell’ex Centro Balneare Caimi si trasformeranno in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, un vero e proprio villaggio dedicato al Natale dove trascorrere momenti speciali insieme ai propri cari e vivere in un ambiente incantato la magia delle feste.

La pista di pattinaggio

Le famiglie con i loro bambini potranno divertirsi grazie alla patinoire, che, "appoggiata" al centro della vasca principale, darà l'illusione di pattinare galleggiando sull'acqua.

Il mercatino

Tra le altre attività previste il ritorno ai Bagni dei mercatini natalizi di Wunder Mrkt, 80 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte.

Le iniziative per i più piccoli

Non mancheranno le iniziative in esclusiva per i più piccoli con una intensa rassegna di spettacoli teatrali, laboratori creativi e il campus invernale a cura di Kikolle Lab. Senza dimenticare le proposte gastronomiche di "Gud Bagni Misteriosi".