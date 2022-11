La pista da sci a Milano (e le lezioni gratuite)

Dal 7 al 27 novembre in piazza Gae Aulenti sarà possibile sciare tra i grattacieli della città. Nel cuore di Porta Nuova apre infatti lo Swiss Winter Village, una pista da sci sintetica, igloo, chalet e lezioni di sci gratuite.

La pista da sci e le lezioni

Adulti e bambini potranno divertirsi sulla pista di sci in plastica e vivere l’aria di montagna tra Igloo e chalet decorati. Non solo: i visitatori potranno anche usufruire di una lezione di sci gratuita con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy, comprensiva di attrezzatura. Per prenotare la lezione occorre visitare il sito dedicato.

La lezione ha una durata di 40 minuti, tra preparazione e restituzione materiale. Le lezioni sono aperte a partire dai 4 anni ma i minorenni devono essere accompagnati da un tutore legale.