Piste di pattinaggio su ghiaccio 2021 a Milano: indirizzi e orari

Il Natale sta arrivando, e a Milano tornano finalmente le piste di pattinaggio. Dopo un anno di lockdown la città torna a rivivere il momento più magico dell'anno in numerosi luoghi dove aduti e bambini, esperti e principianti possono divertirsi sul ghiaccio, come in un film americano ambientato a New York.

Ecco, allora, tutti gli indirizzi imperdibili dove fare tappa almeno una volta in questo magico inverno.

Il Villaggio delle Meraviglie

Nella bellissima cornice dei Giardini Indro Montanelli, dal 20 novembre al 9 gennaio 2022 torna il Villaggio delle Meraviglie, tra elfi, mercatini natalizi e una pista di pattinaggio che circonda la Casa di Babbo Natale. La novità del 2021 è proprio l'estensione della pista, che sorgerà su una superficie di oltre 1000 mq2 e prevederà un’area dedicata ai più piccini per pattinare in sicurezza.

Senza dimenticare la Giostra Fiocco di Neve e la Fattoria degli Elfi, dove scoprire il magico mondo del Natale tra luci e musiche speciali.

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Il Centro di Arese

Anche al Centro di Arese, dal 20 novembre al 6 gennaio 2022, arriva la magia del Natale. Tra luminarie, addobbi, giostre e mercatini, il mall si prepara ad accogliere i clienti in un’atmosfera gioiosa e calorosa.

Tappa obbligata alla pista di pattinaggio, ben 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi. Dieci tutor pinguini e orsetti divertenti veglieranno su tutti, con una particolare attenzione ai più piccoli.

Orari: dalle 14 alle 21 nei giorni feriali e dalle 10 alle 21 il sabato, domenica e festivi.