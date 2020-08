PISTE TEATRALI



La rassegna di spettacolo dal vivo che incentiva la mobilità green.

Per tutto il weekend alla Cascina Monluè spettacoli per adulti e per bambini: cantastorie, circo teatro e concerti!



c/o Cascina Monluè - Via Monluè 70, Milano



SABATO 5 SETTEMBRE



h. 11.30: Le storie del matto, di Matteo Curatella - cantastorie per bambini

h. 15.30: Le tre fiabe dell'orto, di Martina Folena - cantastorie per bambini

h. 19.30: Rapa rules, di Marco Raparoli - circo teatro

h. 21.00: Rapa rules, di Marco Raparoli - circo teatro, 2a replica



DOMENICA 6 SETTEMBRE



H. 11.30: Dj Grey Show, di Daniele Romano - circo teatro musicale per bambini

H. 15.30: Dj Grey Show, di Daniele Romano - circo teatro musicale per bambini, 2a replica

h. 19.30: Pellents Trio - concerto country blues jazz

h. 21.00: Pellents Trio - concerto country blues jazz, 2a replica



INFO & CONTATTI



m. info@ilmecenate.it | t. 02 87281266 / 333 5730340

Biglietti in vendita su: https://oooh.events/organizzatore/associazione-di-promozione-sociale-il-mecenate/



La biglietteria aprirà 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo



BIGLIETTI:



€10 intero

€5 ridotto bambini sotto i 12 anni

€5 cad Pacchetto famiglia spettacoli per bambini (per min 4 biglietti)

€7,50 cad Pacchetto famiglia spettacoli serali (per min 4 biglietti)



PROMO €7,50 cad (per spettacoli serali) con il codice coupon " Vado in pista! "

solo per i primi 10 spettatori (a replica).



Per rispettare le norme di contenimento Covid-19 ricordiamo che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e invitiamo i partecipanti ad acquistare i biglietti online. Sarà possibile acquistarli anche in loco in caso di impossibilità.



Con la collaborazione di Fucine Vulcano, Cascina Monlué - La corte del bene comune Municipio 4 - Comune di Milano



***



SINOSSI SPETTACOLI



LE STORIE DEL MATTO

di e con Matteo Curatella

età consigliata: dai 3 anni

Eccolo che arriva: il cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria. Quando decide di far scendere la testa sulla terra, trova sempre qualcuno a cui

raccontare le sue storie e lo fa con l’aiuto della sua più cara amica: la fisarmonica regalatagli da suo nonno.



LE TRE FIABE DELL'ORTO

di e con Martina Folena

età consigliata: dai 5 anni

Una fanciulla vive in una pianta aromatica, un'altra sboccia da un profumatissimo melograno, e la terza... ha il nome del cibo preferito della mamma! Sono le protagoniste di tre antiche fiabe italiane, ragazze selvatiche e un po' magiche, capaci di molte gesta. La Cantastorie vi farà strada nel loro mondo per scoprire come, nate da un orticello, sono riuscite nell'impresa più ardua di tutte: quella di diventare grandi.



RAPA RULES

di e con Marco Raparoli

Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e acrobata, mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno con tanta voglia di divertire e

condividere emozioni.



DJ GREY SHOW

di e con Daniele Romano

Un gentleman decisamente atipico anima piazze e palchi, grazie a una fonte inesauribile di arguta idiozia.Durante la performance si scoprirà essere un fantasioso beatboxer ed un improbabile giocoliere. Coinvolgerà pubblici di tutte le età, trasformando pernacchie in musica elettronica e ombrelli in oggetti inaspettati.



PELLENTS TRIO

con Roberto Lupo - batteria, Jacopo Delfini - chitarra,

Renato Podestà - basso elettrico

Pellents trio presenta un repertorio eclettico che va dal blues al country passando dal Funk.